Hà Nội: Cả trăm người lao vào "xin lửa" mang về nhà trong đêm khuya

Ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm, làng An Định (xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) lại tổ chức hội làng với phong tục xin lửa đầu năm, hay còn gọi là tục "lấy đỏ"
Theo phong tục, các cụ trong làng sẽ mang tất cả vàng mã được người dân và khách thập phương cúng ra giữa sân đình hóa. Hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về bàn thờ gia đình.
Theo quan niệm của người dân làng An Định, trong ngày đầu năm mà xin được lửa từ đình làng về thắp lên bàn thờ gia đình thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn
Tục này thể hiện ước vọng dân làng muốn xin lộc nhà Thánh về để cho gia đình có sức khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình vui vẻ, hòa thuận
Để có thể lấy đỏ, người dân phải thắp hương bằng ngọn lửa tại đây, sau đó mang hương về cắm trên ban thờ của nhà mình
Đúng 21h, các cụ cao niên tiến hành làm lễ, sau đó cụ chủ tế của buổi lễ và cũng là người duy nhất được vào trong hậu cung để lấy lửa ra chuẩn bị tán lộc cho dân làng
Khi ngọn lửa bùng lên, người dân đổ xô vào, dùng hương châm vào ngọn lửa để lấy đỏ, tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn xô đẩy mà mọi người hỗ trợ nhường nhịn lẫn nhau
Ngọn lửa to khiến nhiều người dân phải che mặt/dùng khẩu trang khi xin lộc.
Khi xin được lửa xong, người dân nhanh chóng đem hương về nhà để kịp cắm lên ban thờ.
Nhiều người dùng cả xe máy để có thể đem lộc về nhà mình nhanh nhất
Chị Đào Thị Ly cho biết, chị đã về làng làm dâu được gần 20 năm, năm nào chị cũng ra đình làng lấy lửa
Chị Ly chia sẻ rằng phong tục của làng rất là đặc sắc và chị cũng cho biết việc đem lộc về nhà sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình.