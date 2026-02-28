Gợi ý mâm lễ cúng rằm tháng Giêng đầy đủ, trang trọng

Rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch) còn gọi là Tết Nguyên tiêu , một trong những dịp lễ quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt, đánh dấu thời điểm trăng tròn đầu tiên của năm mới. Không chỉ mang ý nghĩa mở đầu cho một năm hanh thông, thuận lợi, ngày rằm tháng Giêng còn là dịp để mỗi gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, tri ân các giá trị truyền thống và hướng đến những điều tốt đẹp.
Từ xa xưa, trong dân gian đã lưu truyền quan niệm: “Cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng” . Câu nói này cho thấy vị trí đặc biệt của ngày lễ trong tâm thức cộng đồng. Vào dịp này, nhiều người dân đi chùa cầu an, cầu may, tham gia các hoạt động tín ngưỡng phù hợp với phong tục địa phương. Bên cạnh đó, các gia đình cũng chuẩn bị mâm lễ dâng lên bàn thờ gia tiên với sự chu đáo, trang nghiêm.
Việc chuẩn bị mâm lễ không đặt nặng hình thức “ mâm cao cỗ đầy ”. Tùy vào điều kiện kinh tế, hoàn cảnh và truyền thống của từng gia đình, lễ vật có thể gia giảm cho phù hợp. Điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn đối với tổ tiên, cũng như sự hướng thiện trong đời sống tinh thần.
Một mâm lễ cúng rằm tháng Giêng thường bao gồm hai phần: lễ vật cơ bản và mâm cỗ (có thể là mặn hoặc chay). Sự chuẩn bị chu đáo, đúng nghi thức không chỉ thể hiện lòng thành mà còn gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận lợi.
Lễ vật cơ bản
Các lễ vật phổ biến thường được bày biện trong ngày rằm tháng Giêng gồm:
Mâm cỗ mặn cúng rằm tháng Giêng
Đối với nhiều gia đình, mâm cỗ mặn là phần quan trọng trong lễ cúng rằm tháng Giêng. Các món ăn truyền thống không chỉ phong phú về hương vị mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa biểu trưng.
Mâm cỗ chay cúng rằm tháng Giêng
Nhiều gia đình lựa chọn mâm cỗ chay trong ngày rằm tháng Giêng với quan niệm hướng đến sự thanh tịnh, thiện lành. Mâm cỗ chay thường bao gồm:
Theo phong tục, lễ cúng rằm tháng Giêng thường được thực hiện cả ngoài trời và trong nhà. Mâm cúng quan thần đặt ngoài trời, còn mâm cúng gia tiên đặt trong nhà. Trình tự thông thường là gia chủ làm lễ ngoài trời trước, sau đó mới tiến hành lễ trong nhà.
Lễ cúng ngoài trời mang ý nghĩa tạ ơn trời đất, thần linh, Phật thánh và các vị anh hùng dân tộc. Với những gia đình không có sân riêng, có thể bày lễ tại gian giữa trong nhà hoặc trên sân thượng, đảm bảo sự trang nghiêm, sạch sẽ.
Một số gia đình có điều kiện về không gian còn chuẩn bị bốn bàn lễ đặt theo bốn hướng: hướng Bắc thờ Thượng đế, hướng Nam thờ các vị thần, hướng Tây thờ Phật, hướng Đông thờ các vị anh hùng có công với dân với nước.
Mâm cỗ cúng ngoài trời thường gồm: mâm ngũ quả; hương (thường 3 cây nhang to); 12 đĩa hoa tượng trưng cho 12 tháng trong năm; đèn hoặc nến với 24 hũ nến sáp vàng hoặc đỏ tượng trưng cho 24 tiết khí; trầu cau, muối gạo, trà rượu; quần áo, mũ Thần Nông giấy, lưỡi liềm giấy; gà luộc; xôi hoặc bánh chưng. Các lễ vật này mang tính biểu trưng, thể hiện ước vọng đủ đầy, thuận hòa và sự tri ân đối với truyền thống.
Nếu gia đình nào không có điều kiện cúng mâm lễ ngoài trời thì chỉ cần chuẩn bị mâm lễ cúng rằm tháng Giêng trong nhà, điều quan trọng nhất vẫn là thành tâm thực hiện nghi lễ.
Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026 do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn đưa ra một số khung giờ được xem là thuận lợi để thực hiện lễ cúng rằm tháng Giêng năm 2026.
Cụ thể:
- Ngày 15/1 Âm lịch (tức 3/3/2026 Dương lịch – chính rằm) các khung giờ phù hợp gồm giờ Thìn (7h – 9h), giờ Tỵ (9h – 11h), giờ Mùi (13h – 15h).
- Ngày 14/1 Âm lịch (2/3/2026 Dương lịch) các khung giờ thuận lợi gồm giờ Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
Ngày 13/1 Âm lịch (1/3/2026 Dương lịch) các khung giờ nên lựa chọn gồm giờ Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
Việc lựa chọn thời điểm cúng có thể tham khảo các nguồn tư liệu văn hóa, song điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, chuẩn bị chu đáo và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình.
Rằm tháng Giêng không chỉ là một ngày lễ theo lịch âm, mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, củng cố sự gắn kết gia đình và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.