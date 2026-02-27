Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, sương mù bao phủ, nồm ẩm kéo dài

Không khí lạnh tăng cường trở lại đúng thời điểm giao mùa khiến thời tiết cả nước những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 diễn biến phức tạp, mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, miền Bắc có xu hướng chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 27/2 đến ngày 1/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời lạnh, cảm giác rét rõ hơn về cuối đợt.

Ảnh minh hoạ

Tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có nhiều biến động. Đêm 27 và ngày 28/2, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban ngày vẫn xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang đêm 28/2 và ngày 1/3, mưa giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, riêng dải từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng vẫn duy trì mưa, mưa rào rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước từ đêm 27/2 cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; từ ngày 28/2, mưa thu hẹp phạm vi, còn mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/3 đến ngày 9/3, các chuyên gia cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Riêng giai đoạn từ đêm 2 đến 6/3, khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đáng chú ý, từ ngày 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét; khoảng 4-5/3, rét có thể gia tăng rõ rệt.

Ở các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Trung Trung Bộ từ ngày 3/3 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiếp tục tiềm ẩn trong các đợt mưa dông.

Theo thông tin trên báo Sức khoẻ và Đời sống, cơ quan khí tượng dự báo dự báo khoảng đêm 2-3/3, áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, sau đó có thể được tăng cường mạnh hơn vào ngày 5-6/3. Thời kỳ từ 3-6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 3/3, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Rét nàng Bân" là cách gọi đợt rét muộn xuất hiện vào khoảng tháng 3 Âm lịch ở miền Bắc, khi thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Năm nay, tháng 3 Âm lịch rơi vào khoảng giữa tháng 4 Dương lịch, vì vậy hiện chưa thể khẳng định có xảy ra đợt rét muộn vào cuối tháng 4 hay không.

Tuy nhiên, nếu hiểu "rét nàng Bân" theo nghĩa rộng là những đợt không khí lạnh xuất hiện muộn trong giai đoạn chuyển mùa, thì khả năng cao vẫn có. Các mô hình dự báo cho thấy trong tháng 3, miền Bắc có thể đón thêm một vài đợt không khí lạnh. Dù vậy, các đợt này được nhận định có cường độ nhẹ, thời gian ngắn và khó gây rét đậm, rét buốt diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh vẫn còn tác động đến miền Bắc nhưng chủ yếu với cường độ yếu và đã suy giảm nhiều so với thời điểm chính đông. Khi các đợt không khí lạnh biến tính kết hợp cùng gió Đông Nam mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện hình thành mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù diện rộng.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nồm ẩm – tình trạng nền nhà, tường và các bề mặt trong nhà "đổ mồ hôi", gây trơn trượt, ẩm mốc. Hiện tượng này thường xuất hiện vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, đặc biệt phổ biến tại khu vực Đông Bắc Bộ.