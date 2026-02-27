Khởi tố đối tượng sát hại dã man người tình trước mặt trẻ nhỏ ở Đồng Tháp

Ngày 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Thanh (SN 1988; thường trú xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can Nguyễn Việt Thanh. Ảnh Công an tỉnh Đồng Tháp

Qua làm việc, Thanh khai nhận có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với bà T.T.N. (SN 1983; ngụ xã An Phước) từ cuối năm 2024, nhưng chưa có con chung.

Đến khoảng tháng 11-2025, bà N. cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo. Thanh thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Khi biết bà N. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên Thanh nổi cơn ghen. Vào lúc 21 giờ, ngày 24-2, sau khi nhậu xong, Thanh lấy dao từ nhà của người cháu giấu trong người rồi điều khiển xe máy đến gần nhà bà N. ở xã An Phước.

Tại đây, Thanh đậu xe vào bụi cây và nép vào vách nhà bà N. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy bà N. đi cùng một người đàn ông lạ về nhà thì Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người bà N.

Lúc này, bà N. bỏ chạy ra trước nhà thì bị té ngã và van xin Thanh đừng giết nhưng Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi bà N. bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thanh đến Công an xã An Phước để đầu thú. Bà N. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.

Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.

Hiện, dư luận đang đặt vấn đề về người đàn ông đi cùng bà N. khi về nhà. Thời điểm Thanh tấn công bà N. thì người này làm gì và ở đâu?