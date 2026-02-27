Nam thanh niên "đại náo" Bến xe liên tỉnh Đà Lạt khai gì?





Ngày 27-2, Cơ quan công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Quốc (26 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) để tiếp tục điều tra hành vi điều khiển ô tô tông vào nhiều người ở cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt vào chiều 25-2.



Khi gây ra vụ việc, Quốc đã uống rượu. Kết quả kiểm tra, nam thanh niên này có nồng độ cồn ở mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Theo lời khai của người này, trưa ngày 25-2, Quốc có uống rượu rồi điều khiển xe máy. Khi đi trên đường Hoàng Diệu, có ô tô trung chuyển do ông H.D.M. (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hương – Đà Lạt) điều khiển tấp vào lề đường khiến Quốc khiến nam thanh niên giật mình, bóp thắng.

Hình ảnh khi Quốc lao xe vào cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

"Sau đó tôi chạy lên phía trước xe đó, nói vài câu với tài xế rồi bỏ đi đổ xăng rồi quay lại chặn xe trung chuyển của ông M. Tôi đi đến cửa bên tài xế và có lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi vã, tôi có đấm vào mặt ông M. một cái rồi bỏ đi", nam thanh niên khai lý do va chạm ban đầu.

Sau đó, Quốc về nhà cất xe máy rồi điều khiển ô tô ra Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Tại đây, Quốc la hét, chửi bới thì sau đó có quản lý khu vực ra can ngăn, nhờ một người điều khiển ô tô của Quốc để chở Quốc về nhà. Khi đi được một đoạn, Quốc nói với người lái xe rằng mình sẽ tự điều khiển ô tô về nhưng tự quay lại bến xe tìm ông M.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã bắt giữ khẩn cấp đối với Quốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Một lúc sau, Quốc gặp ông M. ở khu vực trước bến xe cùng nhóm khoảng 4-5. Nam thanh niên này cho rằng thời điểm này có nhiều tiếng la hét, có người chỉ trỏ như là khiêu khích mình. Lúc Quốc rời khỏi xe, có người dùng mũ bảo hiểm đánh khiến nam thanh niên này không kiềm chế được bản thân.

Khi thoát ra khỏi nơi va chạm đông người, Quốc vào lại ô tô rồi điều khiển phương tiện tông vào nhiều người đang đứng phía đầu xe – bên trong cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt.

"Tôi thừa nhận lúc đó trong người có men rượu bia nên không làm chủ được hành vi, đã làm là sai, đã đi quá xa", Quốc thừa nhận.