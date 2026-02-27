Nam đô vật tử vong khi thi đấu tại hội làng ở Hà Nội: Danh tính nạn nhân

Mới đây, mạng xã hội sững sờ trước đoạn clip ghi lại cảnh 2 đô vật đang thi đấu tại hội làng. Trong lúc đấu vật, đô vật khố vàng hất đô khố đỏ lên khiến đô khố đỏ bị cắm cổ xuống nền rồi nằm vật ra sới đấu, bất động.

Phát hiện thấy điều bất thường, trọng tài đã ra lay đô vật khố đỏ nhưng người này không có phản ứng gì. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội thì đô vật khố đỏ sau đó đã tử vong.

Mới đây, trao đổi trên báo Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh (TP.Hà Nội) xác nhận vụ việc đô vật nam tử vong sau lễ hội vật làng tại địa phương. Vị lãnh đạo cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 26/2 tại hội làng truyền thống thôn Thái Lai, xã Kim Anh.

Hình ảnh 2 nam đô vật trong lúc thi đấu.

Sau sự việc, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì tiên lượng xấu, đến sáng ngày 27/2, nam đô vật đã được gia đình đưa về nhà và tử vong sau đó.

Thông tin trên Tri thức - Znews cho biết thêm, nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn T. (44 tuổi). Gia đình đang làm thủ tục hỏa táng cho nạn nhân. Đảng ủy, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, người thân của nam đô vật tham gia giao đấu cũng đã tới chia buồn cùng gia đình.

Được biết, đây là hội làng truyền thống của địa phương được tổ chức hàng năm.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.