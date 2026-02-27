Vụ tài xế bất lực bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: Tiền đền bù là gánh nặng lớn khi nhà còn 3 con nhỏ, mẹ già đau ốm

Theo thông tin từ báo Tiền phong Online, khoảng 18h30 ngày 26/2, ô tô tải mang biển số 29H-83.2xx do tài xế T.V.T. (SN 1988, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Nghệ An đi Hà Nội. Trên thùng xe lúc này chở nhiều xe máy.

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt.

Khi xe chạy đến Km324+400, thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe bất ngờ bốc cháy từ phần phía sau rồi lan rộng ra toàn thân xe. Tài xế nhanh chóng dừng lại, mở cửa thoát ra ngoài rồi liên hệ cơ quan chức năng ứng cứu.

Từ tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông và hạn chế một làn xe để đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc.

Vụ cháy thiêu rụi xe tải và nhiều xe máy sau thùng xe.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều xe máy trên xe tải bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trao đổi với VietNamNet, chị Lương Thị An (36 tuổi), vợ anh Trương Văn Trọng (trú xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An) - người điều khiển phương tiện - cho biết chồng chị đang làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Chị An cho hay, anh Trọng làm nhân viên vận chuyển cho một công ty ở Hà Nội, do tính chất công việc nên vài tháng mới về thăm nhà một lần. Dịp cuối năm, anh điều khiển ô tô tải của công ty về quê đón Tết, cũng nhận chở một số xe máy của người quen.

“Lúc quay ra Hà Nội, xe không có hàng nên chồng tôi nhận chở xe máy của anh em trong xóm để có thêm tiền xăng dầu”, chị An kể.

Khoảng 15h ngày 26/2, anh Trọng cùng người em điều khiển ô tô tải từ Nghệ An di chuyển theo hướng ra cao tốc Bắc – Nam. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi đến Km324+400, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Anh Trọng bật khóc, bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: NVCC

Theo lời người vợ, anh Trọng phát hiện một chiếc xe máy trên thùng có dấu hiệu cháy. Do đang lưu thông trên cao tốc, anh không thể dừng đột ngột mà phải bật xi nhan, tìm cách tấp xe vào sát hộ lan.

“Một số tài xế đi đường thấy vậy cũng dừng lại hỗ trợ. Mọi người cố gắng chuyển xe máy chưa cháy xuống nhưng chúng được buộc chặt với nhau nên không kịp. Khi đó chồng tôi không có dụng cụ trong tay; nếu có dao hoặc kéo, có thể cắt dây chằng thì chắc đã cứu được vài chiếc”, chị An nói.

Ngọn lửa bùng phát nhanh, gặp gió lớn khiến đám cháy lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ ô tô tải cùng nhiều xe máy trên thùng gần như bị thiêu rụi. Anh Trọng và người em chỉ kịp lên cabin lấy một số giấy tờ, vật dụng cá nhân trước khi ngọn lửa bao trùm.

Vợ chồng anh Trọng (áo đen, bìa trái) lo lắng về gánh nặng đền bù thiệt hại cho các chủ xe. Ảnh: NVCC

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại tài sản được cho là rất lớn.

Theo chị An, sau sự việc, gia đình đang liên hệ với các chủ xe máy để bàn bạc phương án khắc phục.

“Các chủ xe cũng chia sẻ vì đây là rủi ro không ai mong muốn. Tuy vậy, tài sản đã mất thì vẫn phải có trách nhiệm. Mọi người có nói sẽ hỗ trợ, bớt cho một phần, nhưng số tiền còn lại vẫn là gánh nặng rất lớn với gia đình”, chị An bày tỏ.

Gia đình anh Trọng hiện có ba con nhỏ, con lớn học lớp 8, con út mới tròn 1 tuổi. Cả nhà còn sống cùng mẹ già của anh Trọng đang mắc bệnh u bướu, phải đi khám và uống thuốc định kỳ.

Ở quê, chị An bán quán nước ven đường, thu nhập bấp bênh, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc của anh Trọng.