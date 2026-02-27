Cảnh sát "đội mưa" dẫn đường, tài xế xe ôm ở TPHCM qua cơn nguy kịch

Ngày 27-2, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip CSGT hỗ trợ đưa tài xế ô tô công nghệ bị đột quỵ đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, nhờ đó tài xế đã qua cơn nguy kịch.

Cảnh sát hỗ trợ người đàn ông vào taxi.

Vụ việc xảy ra tại khu vực vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM.

Theo đó, lúc 10 giờ 55 phút ngày 26-2 (lúc này trời đang mưa), tổ công tác Cảnh sát giao thông Bàn Cờ (Phòng CSGT Công an TPHCM) do Thượng úy Lê Thanh Tùng và thượng úy Lê Châu Thanh Huy đang tuần tra, kiểm soát thì phát hiện một tài xế xe ôm công nghệ có biểu hiện không tỉnh táo, co giật nhẹ.

Ngay lập tức, 2 cảnh sát lập tức báo cáo chỉ huy, đồng thời gọi taxi dìu người đàn ông lên.

Cảnh sát sau đó dùng mô tô đặc chủng mở đường, hướng dẫn xe taxi đến Bệnh viện Nhân dân 115, đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng (khoảng 2 km).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, tài xế xe ôm đến nay đã ổn định sức khoẻ.