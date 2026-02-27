Từ ngày 1/3, tất cả các hộ kinh doanh bắt buộc phải thực hiện điều này

Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh bắt buộc phải đúng tên đăng ký

Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc đặt tên tài khoản thanh toán được cụ thể hơn đối với từng đối tượng sử dụng.

Theo đó, tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản phải trùng khớp với họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, tên tài khoản bắt buộc phải bao gồm tên tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

Với quy định này, từ ngày 1/3, các hộ kinh doanh không còn được sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ để phục vụ hoạt động kinh doanh như trước. Thay vào đó, tài khoản ngân hàng phải được mở và đứng tên đúng theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Việc tài khoản giao dịch riêng phục vụ cho hoạt động kinh doanh giúp kiểm soát dòng tiền thuận tiện hơn. (Ảnh: vneconomy).

Bên cạnh quy định của Ngân hàng Nhà nước, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026 sẽ có hai nhóm hộ kinh doanh bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Hai nhóm này gồm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng mỗi năm và hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như quy định hiện hành.

Chưa đăng ký hóa đơn điện tử có thể kéo theo rủi ro gì?

Theo thông tin trên tờ Lao động, việc chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không mặc nhiên bị coi là trốn thuế. Tuy nhiên, nếu qua kiểm tra phát hiện doanh thu phát sinh nhưng hóa đơn không hợp lệ dẫn đến kê khai sai, hộ kinh doanh vẫn có thể bị xác định lại nghĩa vụ thuế. Trong trường hợp này:

Báo Chính Phủ dẫn thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, năm 2025 ước thu ngân sách từ khu vực hộ kinh doanh đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024 và tăng gần 65,2% so với năm 2023. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử.

Đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1/1/2026, cùng với hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 1, Bộ Tài chính cho biết có thêm gần 1.000 hộ kinh doanh hoàn tất việc chuyển đổi mô hình.