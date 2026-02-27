Đặt đơn thuốc 25 triệu đồng rồi đến Agribank chuyển khoản thanh toán: Cụ bà được công an yêu cầu phối hợp, làm rõ giao dịch

Ngày 26/02/2026, Công an xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang nhận được thư cảm ơn của bà N.T.C (trú trên địa bàn xã) cảm ơn lực lượng Công an xã đã kịp thời giải thích, hướng dẫn, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Trước đó, sáng 25/02/2026, Công an xã Thái Hòa nhận được thông tin của Chi nhánh ngân hàng Agribank, Phòng Giao dịch Thái Hòa về việc có khách hàng là bà N.T.C đến thực hiện giao dịch với lý do chuyển tiền mua thuốc thực phẩm chức năng, cải thiện giấc ngủ, điều trị rối loạn lo âu với số tiền 25 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thái Hòa đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng để tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định bà N.T.C đã bị 01 tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính giới thiệu mua thuốc thực phẩm chức năng, cải thiện giấc ngủ, điều trị rối loạn lo âu với số tiền trên.

Công an xã Thái Hòa đã kiểm tra, giải thích, cảnh báo để bà N.T.C nhận ra đây là hành vi lừa đảo vì khi mua thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe mọi người dân cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám, điều trị, kê đơn, mua thuốc theo quy định. Người dân không tự ý có những giao dịch mua bán thuốc như trên. Khi được nghe giải thích, bà N.T.C đã cho biết rằng do lo lắng cho sức khỏe bản thân nên đã nhẹ dạ, cả tin để đối tượng lừa đảo lợi dụng thúc ép mua thuốc. Rất may mắn lực lượng Công an xã Thái Hòa đã cùng Ngân hàng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bảo toàn tài sản cho bà N.T.C.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin người bán, người nhận tiền trước khi giao dịch; khi mua thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe mọi người dân cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám, điều trị, kê đơn mua thuốc theo quy định; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, hay thông tin tài khoản cho người lạ; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan Công an để tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, các hành vi lừa đảo qua mạng.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an