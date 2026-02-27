Báo động đỏ bệnh dại ở Đà Nẵng: Phát hiện 3 ổ dịch dại trên chó, 6 người bị phơi nhiễm sau Tết

Mới đây, theo thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thiên Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình bệnh Dại trên động vật tại địa bàn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Tính đến ngày 24/2, toàn khu vực đã ghi nhận 3 ổ dịch Dại trên chó. Cụ thể, tại xã Sơn Cẩm Hà (trước đây là xã Tiên Hà) xuất hiện 1 ổ dịch ở thôn Phú Vinh. Ngày 10/2, một trường hợp chó cắn người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đến ngày 15/2 cho kết quả dương tính với vi rút Dại.

Ảnh minh họa

Tại xã Thạnh Bình (được sáp nhập từ các xã Tiên Cảnh và Tiên Lộc), cơ quan chức năng ghi nhận thêm 2 ổ dịch, gồm 1 ổ tại thôn 6 (xã Tiên Cảnh cũ) và 1 ổ tại thôn 5 (xã Tiên Lộc cũ). Các mẫu bệnh phẩm đều cho kết quả dương tính với vi rút Dại vào ngày 23/2.

Liên quan đến các ổ dịch nói trên, đã có 6 người bị chó dại cắn. Tất cả các trường hợp này đều đã được tiêm huyết thanh kháng Dại, tiêm vắc xin phòng Dại và theo dõi, điều trị dự phòng đúng phác đồ.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong tháng 1/2026, toàn địa bàn đã có 38 người đến cơ sở y tế để tiêm phòng Dại, trong đó 35 trường hợp do chó cắn và 3 trường hợp do mèo cắn. Nhóm tuổi trên 50 chiếm tỷ lệ cao, cho thấy nguy cơ phơi nhiễm không chỉ tập trung ở trẻ em mà còn ở người lớn tuổi.

Trước diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần ngay lập tức rửa vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong tối thiểu 15 phút, sau đó sát trùng bằng dung dịch sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời. Người dân tuyệt đối không đắp lá, sử dụng thuốc nam hay áp dụng các mẹo dân gian, cũng như không chủ quan tự theo dõi tại nhà.

Đối với người nuôi chó, mèo, cơ quan chức năng yêu cầu thực hiện tiêm phòng Dại định kỳ cho vật nuôi, không thả rông và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vật nuôi của chính quyền địa phương.

Hiện Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), chính quyền các xã và cơ quan thú y để khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tăng cường giám sát, đồng thời đảm bảo nguồn vắc xin phục vụ nhu cầu tiêm phòng của người dân.