Thuế TP Hà Nội thông báo về những điểm mới này

Thuế TP Hà Nội vừa thông tin về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo Nghị định 373/2025/NĐ-CP, áp dụng đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên.

Theo nội dung hướng dẫn, cá nhân cần xác định nơi nộp hồ sơ chính khi thực hiện quyết toán. Cụ thể, người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán tại cơ quan thuế (CQT) quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Đây là căn cứ để xác định đúng cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp đặc biệt khi các nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, cá nhân được tự lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong những cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp các tổ chức chi trả những khoản thu nhập lớn nhất đó. Việc lựa chọn này nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện thủ tục quyết toán.

Thuế TP Hà Nội cũng nêu rõ cơ chế hỗ trợ trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ không đúng nơi tiếp nhận theo quy định. Khi đó, cơ quan thuế nơi đã tiếp nhận sẽ hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện quyết toán theo đúng quy định pháp luật. Người nộp thuế không cần phải tự đi lại để điều chỉnh nơi nộp hồ sơ.

Thông tin từ Thuế TP Hà Nội cho biết, với các quy định tại Nghị định 373/2025/NĐ-CP, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trước đó, theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), các nội dung điều chỉnh tập trung vào kỳ khai thuế, quyết toán thuế TNCN, nghĩa vụ tài chính về đất đai, cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA), thay thế hệ thống phụ lục, hồ sơ, mẫu biểu và quy định điều khoản chuyển tiếp.

Đáng chú ý, đối với trường hợp người nộp thuế đã khai theo quý nhưng thực tế không đủ điều kiện, quy định mới yêu cầu chuyển sang khai theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, đồng thời nộp lại hồ sơ khai theo tháng của các quý trước và tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ trong trường hợp phải nộp lại vì thay đổi kỳ khai; hồ sơ khai theo tháng được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai theo quý đã nộp.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, Nghị định quy định thời hạn cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền: chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ khi nhận phiếu chuyển thông tin đối với tổ chức và 5 ngày làm việc đối với hộ gia đình, cá nhân. Đối với thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà, đất, thời hạn thông báo tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Nghị định cũng sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị áp dụng, gia hạn, sửa đổi hoặc hủy bỏ thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA), yêu cầu sử dụng Mẫu số 01/APA-ĐN và thực hiện theo trình tự quy định tại Nghị định 122/2025/NĐ-CP. Đồng thời, thay thế toàn bộ danh mục hồ sơ khai thuế, danh mục thông báo và hệ thống mẫu biểu ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP; bãi bỏ một số phụ lục và mẫu đăng ký người phụ thuộc không còn phù hợp.

Theo điều khoản chuyển tiếp, đối với kỳ tính thuế năm 2025, người nộp thuế tiếp tục sử dụng mẫu biểu theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC. Riêng các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán từ ngày 1/1/2026 thực hiện kê khai theo mẫu biểu mới ban hành kèm theo Nghị định 373/2025/NĐ-CP.