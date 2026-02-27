Nguyễn Thị Kim Anh lĩnh án 90 tháng tù

Mới đây, VKSND khu vực 11 phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2005, trú tại thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk), Trần Thị Tuyết Kiều (SN 1985, trú tại khu phố Chu Văn An, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về tội mua bán trái phép chất ma túy, theo quy định tại Điều 251 BLHS.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 11, ngày 12/8/2025, Nguyễn Thị Kim Anh dùng tài khoản Zalo liên hệ, được Trần Thị Tuyết Kiều đồng ý bán 01 hộp 10 túy đá (có trọng lượng 4,45g ma túy loại Methamphetemine) với giá 4.800.000 đồng.

Kim Anh đến căn hộ M-0813 Toà nhà A thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk gặp Kiều để mua ma túy rồi đem về căn hộ M-2718 Tòa nhà A phân lẻ thành các bì nhỏ, cất giấu trong túi xách. Đến khoảng 12 giờ 20 phút ngày 13/8/2025, Kim Anh cầm 01 bì có chứa ma túy đi xuống sảnh phía bắc của Tòa nhà thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Phiên tòa xét xử 2 nữ bị cáo trong vụ mua bán ma túy (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả điều tra xác định trước đó vào các ngày 8/8/2025 và ngày 11/8/2025 tại phường Tuy Hoà và phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk, Kim Anh đã bán ma túy đá cho Trần Công Nguyên và Nguyễn Thành Vũ được 2.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh, dù tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 2005) nhưng phạm tội nhiều lần. Bị cáo Kiều đã 03 lần bị đưa ra xét xử, trong đó có một lần bị xử phạt 09 năm tù cũng về tội mua bán trái phép chất ma tuý, nhưng bị cáo chưa lấy đó làm bài học để tự cải tạo, sửa chữa mình mà tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo, trên cơ cở đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử TAND khu vực 11 đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Anh 07 năm 06 tháng tù, Trần Thị Tuyết Kiều 04 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 10 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số tiền 6.800.000 đồng từ việc bán ma túy mà có.

Mức án nghiêm khắc cho các bị cáo cũng là lời cảnh báo chung, bất cứ ai có hành vi gieo rắc "cái chết trắng" đều phải trả giá thích đáng theo quy định pháp luật.