Thấy con vật quý bò lổm ngổm trong vườn, người dân liền bắt giao nộp

Ngày 27-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Phòng Kinh tế xã Thăng Bình, Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ TP Đà Nẵng hoàn tất thủ tục, bàn giao con tê tê để thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp nhận con vật quý để thả về môi trường tự nhiên

Trước đó, ngày 25-2, em Trương Võ Quang Triết (SN 2008, trú thôn Quý Thạnh 2, xã Thăng Bình) mang một con tê tê trưởng thành có thể trạng tốt, không có dấu hiệu bị thương, dài khoảng 110 cm (bao gồm cả đuôi), nặng 3,5kg đến trụ sở Công an xã Thăng Bình để giao nộp.

Qua xác minh ban đầu, đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. Công an xã Thăng Bình đã tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Em Triết cho biết con tê tê trên được phát hiện tại khu vực vườn gần nhà. Nhận thức đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, em đã cùng gia đình chủ động đưa đến cơ quan Công an trình báo, giao nộp.

Đại diện Công an xã Thăng Bình ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của em Triết cùng gia đình.