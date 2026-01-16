Người đàn ông ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 7 kg

Trần Thường, Theo nld.com.vn 20:18 16/01/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Phát hiện con vật nằm trong danh mục của Sách Đỏ tại khu vực phía sau vườn nhà, người đàn ông ở TP Đà Nẵng liền điện báo cho công an.

Ngày 16-1, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 con tê tê quý hiếm nên đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Người đàn ông ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 7 kg- Ảnh 1.

Con tê tê quý hiếm được giao nộp cho các ngành chức năng để thả về với môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an xã Xuân Phú)

Qua làm việc, ông Sử Luyện (SN 1967, trú thôn Phú Lộc, xã Xuân Phú) cho biết đã phát hiện con tê tê đi lạc vào khu vực sau nhà mình.

Nhận thức được đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Luyện đã giữ con tê tê lại và chủ động liên hệ với cơ quan công an để trình báo và giao nộp.

Qua xác minh, đây là con tê tê Java (tên khoa học là Manis javanica), nặng khoảng 7 kg. Loài động vật này nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Công an xã Xuân Phú biểu dương hành động của ông Sử Luyện.

Người đàn ông ở Đà Nẵng giao nộp con vật quý nặng 7 kg- Ảnh 2.

Con tê tê có trọng lượng khoảng 7 kg (Ảnh: Công an xã Xuân Phú)


Ước mơ của nhiều nhà bán dịp Tết: được nghỉ sớm, không phải chốt đơn đến đêm 30
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày