Bắt "nữ quái" cuỗm lắc tay 160 triệu tại chợ An Đông

Ngày 16/1, Công an phường An Đông (TP.HCM) đang tạm giữ L.T.P.T. (42 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h20 ngày 15/1, bà N.T. T.N. (tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm Chợ An Đông) hốt hoảng đến Công an phường An Đông trình báo về việc bị mất trộm vàng. Bà N. cho biết, khoảng 11h cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác Jean xanh, đội nón bảo hiểm tiến đến quầy của bà N..

Khác với khách thông thường, người này không hỏi giá hay xem mẫu mà chỉ đứng bấm điện thoại. Lợi dụng lúc bà N. bận rộn tư vấn cho khách khác, người phụ nữ nhanh tay lấy đi 1 chiếc lắc tay vàng trắng (trị giá khoảng 160 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Nhận tin, Công an phường An Đông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM điều tra truy xét xác định nghi can gây án là L.T.P.T..

Khoảng 18h15 ngày 15/1, công an ập vào khách sạn ở phường An Lạc bắt giữ L.T.P.T. khi “nữ quái” này đang chuẩn bị hành trang tẩu thoát về Đà Nẵng. Hiện trường, Công an thu 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng (trị giá khoảng 120 triệu đồng) và số tiền mặt hơn 130 triệu đồng do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Đáng chú ý, L.T.P.T. là đối tượng cộm cán với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù. Qua đấu tranh, T. còn khai nhận thêm vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tại một tiệm vàng ở phường An Lạc vào lúc 10h ngày 15/1.

Hiện Công an đang tiếp tục truy xét cũng cố hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật. Công an khuyến cáo các chủ tiệm vàng, trang sức cần cảnh giác cao độ: Lưu tâm những người vào cửa hàng nhưng có biểu hiện lơ là sản phẩm, chỉ chú ý quan sát nhân viên hoặc dùng điện thoại làm "bình phong" che chắn tầm nhìn.

Đồng thời, tuyệt đối không để quá nhiều hàng trên mặt quầy khi có đông khách; đảm bảo camera hoạt động tốt, góc quay rõ nét nhận diện được khuôn mặt; khi phát hiện mất đồ hoặc có nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho Công an phường gần nhất để được hỗ trợ.