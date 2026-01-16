Ập vào chung cư, bắt quả tang Nguyễn Thị Huệ Trinh SN 2002 và 3 người khác

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Tùng, Đào Mạnh Thành, Trần Thị Kim Ánh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường Bãi Cháy kiểm tra một căn hộ tại chung cư Dragon Castle, thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy phát hiện 04 người, gồm Hoàng Xuân Tùng (sinh năm 1990, nơi thường trú tại khu Xuân Trung, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh); Đào Mạnh Thành (sinh năm 1979, trú tại tổ 5, khu Giếng Đáy 7, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh); Trần Thị Kim Ánh (sinh năm 1997, trú tại khu phố Tây Trì, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Huệ Trinh (sinh năm 2002, trú tại ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2, thành phố Cần Thơ) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy cả 04 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Tang vật của vụ án.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Hoàng Xuân Tùng, Đào Mạnh Thành và Trần Thị Kim Ánh đã khai nhận và tự nguyện đầu thú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ nêu trên vào ngày 20/12/2025.

Đáng chú ý, Trần Thị Kim Ánh và Nguyễn Thị Huệ Trinh khai nhận hành vi bán dâm cho 02 đối tượng Tùng và Thành. Theo đó, ngày 19/12/2025, Hoàng Xuân Tùng và Đào Mạnh Thành có nhu cầu sử dụng ma túy và mua dâm. Do có quen biết từ trước, Tùng đã liên hệ với Ánh và Trinh để thỏa thuận việc mua dâm phục vụ trong quá trình tổ chức sử dụng ma túy.

Vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy phức tạp từ tệ nạn ma túy, mại dâm, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Ảnh: CA Quảng Ninh