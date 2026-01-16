Từ hôm nay 16/1, không lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng, Thuế Hà Nội phát cảnh báo “nóng”

Từ ngày 16/1/2026, hàng loạt quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Thông tin do Thuế Hà Nội công bố cho thấy mức phạt được điều chỉnh theo hướng chi tiết hơn theo số lượng hóa đơn vi phạm, đồng thời thay đổi nguyên tắc xác định hành vi bị xử phạt, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế.

Theo quy định mới, trong trường hợp người nộp thuế cùng một ngày khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế, kể cả không cùng một sắc thuế, thì sẽ không bị xử phạt chồng chéo từng lỗi riêng lẻ. Thay vào đó, cơ quan thuế chỉ xử phạt một hành vi có khung tiền phạt cao nhất trong số các hành vi vi phạm đã thực hiện.

Tương tự, nếu một người nộp thuế cùng lúc thực hiện nhiều hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc không lập hóa đơn, các hành vi này còn trong thời hiệu xử phạt và được xử lý trong cùng một vụ việc vi phạm hành chính, thì cũng chỉ bị xử phạt đối với một hành vi, với mức tiền phạt được tính theo tổng số lượng hóa đơn vi phạm.

Đáng chú ý nhất là khung tiền phạt mới được xây dựng chi tiết theo số lượng hóa đơn vi phạm. Với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, mức phạt thấp nhất có thể chỉ là cảnh cáo đối với một hóa đơn khuyến mại, hàng mẫu, tiêu dùng nội bộ. Tuy nhiên, nếu là hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mức phạt có thể lên tới 1,5 triệu đồng cho một hóa đơn và tăng dần theo số lượng, lên mức 50–70 triệu đồng khi vi phạm từ 100 hóa đơn trở lên. Với hành vi không lập hóa đơn, mức xử phạt còn nặng hơn. Trường hợp không lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, mức phạt có thể lên tới 80 triệu đồng khi số lượng hóa đơn vi phạm từ 50 hóa đơn trở lên, và tiếp tục duy trì ngưỡng cao này với các trường hợp vi phạm quy mô lớn.

Một điểm khiến nhiều doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý là quy định chuyển tiếp. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã xảy ra trước thời điểm Nghị định có hiệu lực nhưng bị phát hiện sau ngày 16/1/2026 vẫn sẽ áp dụng mức xử phạt theo quy định mới. Điều này đồng nghĩa với việc các sai phạm cũ nếu chưa được xử lý dứt điểm vẫn có thể đối mặt với khung phạt nặng hơn.

Cơ quan Thuế Hà Nội cũng nhấn mạnh, toàn bộ mức phạt nêu trên được áp dụng đối với tổ chức. Trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh vi phạm, mức xử phạt sẽ bằng 50% mức phạt áp dụng cho tổ chức. Dù vậy, với việc khung tiền phạt được nâng cao và siết theo số lượng hóa đơn, rủi ro tài chính đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn là con số không hề nhỏ.

Với những thay đổi này, Thuế Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế cần rà soát lại quy trình lập hóa đơn, thời điểm xuất hóa đơn và việc kê khai thuế để tránh các sai sót có thể dẫn tới bị xử phạt nặng khi quy định mới chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 1/2026.