Ước mơ của nhiều nhà bán dịp Tết: được nghỉ sớm, không phải chốt đơn đến đêm 30

Được nghỉ bán sớm, một ước mơ tưởng như xa xỉ với người buôn bán dịp Tết

Với những nhà bán hàng truyền thống, đặc biệt là bán theo mùa Tết, "nghỉ sớm" gần như là một khái niệm xa xỉ. Càng sát Tết, hàng càng phải bán gấp. Người bán thường chỉ thật sự được thở phào khi mọi thứ kết thúc vào tối 30.

Vợ chồng Võ Đắc Thọ và Hồ Thị Mộng Thơ, chủ Vựa cây giống Huyền Linh ở Vĩnh Long, cũng từng quen với nhịp đó. Những mùa Tết trước, cây được chở ra chợ bán, ngày nào bán được nhiều thì mâm cơm cuối năm vui hơn. Ngày nào bán chậm, không khí trong nhà cũng trĩu xuống.

"Trước đây, nghĩ tới Tết là nghĩ tới tiền để ăn Tết. Em không dám nghĩ nhiều tới Tết cho đỡ áp lực", anh Thọ kể lại. Ngày giao thừa, cả nhà thường chỉ tụ họp vào buổi chiều. Ai cũng cố giữ không khí bình thường, nhưng trong lòng thì nặng nề.

Mùa Tết đổi khác, khi hàng bán hết trước cao điểm

Vựa giống Huyền Linh chuẩn bị hoa cúc mâm xôi bán Tết sớm

Tết Nguyên Đán 2025, mọi thứ diễn ra theo một cách rất khác. Hơn 20.000 chậu cúc mâm xôi được bán hết chỉ trong vòng một tháng, và điều quan trọng hơn là bán xong trước cao điểm. Ngày 20 tháng Chạp, vợ chồng Huyền Linh đã ngừng bán do cháy hàng. Không còn chuyện bám trụ đến sát giao thừa, không phải ra chợ Tết, không phải chờ khách đến phút cuối.



"Bán xong rồi, tụi em nghỉ sớm. Bà con nông dân hợp tác với tụi em cũng nghỉ sớm luôn, không cần mang cây ra chợ bán nữa", anh Thọ nói. Một cái Tết đủ đầy hơn, không chỉ vì doanh thu, mà vì sự chủ động. Được nghỉ sớm, được về nhà sớm, được dành thời gian cho gia đình khi Tết còn chưa kịp đến.

Từ những buổi livestream chỉ có người nhà xem

Ít ai nghĩ rằng kết quả đó lại bắt đầu từ những buổi livestream chỉ có 4 - 5 người xem, và tất cả đều là người thân trong gia đình. Khi mới lên TikTok Shop, vợ chồng Huyền Linh chỉ mang tâm thế "cầu may". Trước đó, bán qua Facebook mỗi ngày được khoảng 10 - 20 đơn đã là ổn.



Thời gian đầu trên nền tảng mới, có ngày chỉ được 1 - 2 đơn. Chưa biết đóng gói, chưa rành vận hành, cây đến tay khách bị hư hại, đánh giá 1 sao liên tục. Điểm shop thấp, hai vợ chồng buộc phải tạm ngưng bán nửa tháng để học lại từ đầu. "Lúc đó tụi em cũng hoang mang lắm, không biết mình làm sai ở đâu", anh Thọ chia sẻ.

Khi đơn đến sớm hơn, giấc mơ nghỉ Tết cũng gần hơn

Bước ngoặt đến khi TikTok Shop hỗ trợ kết nối LIVE cùng các KOL, KOC. Ban đầu, vợ chồng Huyền Linh còn nghi ngờ, sợ bị lừa. Nhưng khi phiên LIVE diễn ra, lượng đơn tăng lên 200 - 300 đơn mỗi ngày, vượt xa mọi tưởng tượng trước đó.

Huyền Linh chuẩn bị kỹ hoa Tết cho phiên live

Quan trọng hơn, đơn hàng không còn dồn sát Tết như trước. Khách đến sớm hơn, đều hơn. Nhịp bán không còn là cuộc chạy nước rút kéo dài đến phút cuối, mà được giãn ra từ trước. Thương mại điện tử - với Huyền Linh - không chỉ là bán được nhiều hàng hơn, mà là bán đúng thời điểm hơn. Khi đơn đến sớm, người bán có quyền lựa chọn nghỉ sớm.

TikTok Shop như một bệ phóng cho lựa chọn khác của mùa Tết

Với Huyền Linh, TikTok Shop đóng vai trò như một bệ phóng, giúp tiếp cận lượng khách lớn hơn so với cách bán truyền thống. Nhờ đó, cây giống không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chợ Tết hay khách quen quanh vùng.

90% hoạt động kinh doanh hiện nay của vựa cây giống này diễn ra trên TikTok Shop. Sau Tết, đơn hàng vẫn duy trì đều đặn. Mùng 4 Tết, hai vợ chồng đã mở bán trở lại, không phải trong tâm thế "chạy cho kịp", mà là chủ động.

Năm nay, mọi thứ với vợ chồng Huyền Linh còn được chuẩn bị sớm hơn. Thay vì chờ đến sát Tết như trước, chị Thơ cho biết mình đã bắt đầu làm việc với nhà vườn từ sớm hơn khoảng một tháng. Chị thường xuyên xuống vườn để theo dõi tiến độ, cập nhật tình trạng cây, vừa để chủ động nguồn hàng, vừa quay clip chia sẻ lại cho người mua trên TikTok Shop.

Sự chủ động đó giúp nhịp bán không còn dồn dập vào những ngày cuối năm. Với mùa tới, vợ chồng chị Thơ đặt mục tiêu tiêu thụ 30.000 chậu cúc trên TikTok Shop, tăng thêm 10.000 chậu so với mùa trước. Không còn là câu chuyện "bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu", việc bán hàng dần trở thành một kế hoạch có thể tính trước, chuẩn bị trước và kiểm soát được.

Một viễn cảnh khả thi cho nhiều nhà bán khác

Câu chuyện của Vựa cây giống Huyền Linh không xoáy sâu vào khó khăn, cũng không phải một phép màu chỉ dành cho số ít. Nó mở ra một viễn cảnh khác, đủ thực tế để nhiều nhà bán có thể nghĩ tới.

Phiên Mega Live "Chở Xuân Về Nhà" đã thành công bán ra hơn 5.000 chậu hoa, kiểng cho người tiêu dùng toàn quốc qua TikTok Shop

Một mùa Tết mà người bán không phải thức đến đêm 30 để chốt đơn. Một mùa Tết mà "bán xong sớm, về nhà sớm" không còn là điều xa xỉ. Với thương mại điện tử, và với những người sẵn sàng học hỏi, đó không còn là ước mơ quá xa.