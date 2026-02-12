Hộ kinh doanh bán cà phê xuyên Tết, khách đông mỗi ngày phải làm sổ sách và xuất hóa đơn ra sao? Chuyên gia thuế giải đáp

Tại sự kiện Tập huấn: Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách, kê khai, nộp thuế thành công do Cục Thuế tổ chức, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thuế Savitax đã có những giải đáp nhiều thắc mắc thực tế của hộ kinh doanh liên quan đến hóa đơn, chứng từ và kê khai thuế trong quá trình bán hàng.

Theo đó, một hộ kinh doanh bán gà cúng vào các dịp rằm, mùng 1 và tất niên đặt câu hỏi về việc mua gà từ người chăn nuôi trực tiếp thì có cần ghi chép, kê khai hay không? Trả lời vấn đề này, bà Huyền cho biết cơ quan thuế đã lường trước các vướng mắc và có giải pháp cụ thể.

Đối với hàng hóa mua từ người trực tiếp chăn nuôi, nuôi trồng hoặc đánh bắt, hộ kinh doanh được phép lập bảng kê. Khi mua từ hộ trực tiếp nuôi gà bán ra, chỉ cần lập bảng kê kèm chứng từ thanh toán theo quy định thì chi phí này được tính vào chi phí hợp lệ. Đồng thời, hộ kinh doanh cần chứng minh được nguồn gốc hàng hóa đầu vào để bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Cũng tại buổi tập huấn, một câu hỏi khác nhận được nhiều quan tâm liên quan đến việc bán cà phê, trà sữa trong dịp Tết – thời điểm lượng khách tăng cao trong khi người trực tiếp bán hàng chủ yếu là bố mẹ, ông bà lớn tuổi. Đại diện hộ kinh doanh cho biết gia đình bán xuyên Tết, đơn hàng mỗi ngày nhiều nên băn khoăn về giải pháp giúp người lớn tuổi dễ thực hiện việc xuất hóa đơn, ghi chép và kê khai.

Bà Đinh Thị Huyền cho biết đây là tình huống phổ biến mà các đại lý thuế thường gặp khi triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh. Trong nhiều trường hợp, việc hướng dẫn không chỉ dành cho chủ hộ mà còn cho con cháu trong gia đình để cùng hỗ trợ việc xuất hóa đơn và kê khai. Nếu hộ kinh doanh thuộc diện phải xuất hóa đơn thì có thể sử dụng các giải pháp công nghệ như phần mềm bán hàng hoặc máy tính tiền. Khi thực hiện thao tác tính tiền cho khách, hệ thống sẽ tự động lập hóa đơn theo quy định. Con cháu trong gia đình có thể hỗ trợ bố mẹ trong khâu nộp tờ khai định kỳ, còn việc bán hàng và xuất hóa đơn hằng ngày có thể thực hiện trực tiếp tại quầy thông qua thiết bị đã cài đặt.

Trường hợp hộ kinh doanh không thuộc diện phải xuất hóa đơn, việc ghi chép doanh thu hằng ngày vẫn cần thực hiện theo hướng dẫn để bảo đảm tuân thủ quy định. Theo bà Huyền, các giải pháp công nghệ hiện nay được thiết kế để giúp hộ kinh doanh, kể cả người lớn tuổi, thao tác đơn giản trong quá trình bán hàng và lập hóa đơn.