Thiếu tiền tiêu Tết, 2 thanh niên trộm trâu xẻ thịt mang bán

Ngày 11-2, tin từ Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Trộm cắp tài sản" liên quan đến vụ bắt trộm trâu, xẻ thịt bỏ lại phần đầu và nội tạng gây bất bình trong nhân dân.

Lương Văn Hoàng và Hà Văn Chí bị bắt chỉ sau 4 giờ gây ra vụ trộm trâu, xẻ thịt mang bán

Trước đó, ngày 7-2, gia đình anh Vi Văn Thực (SN 1992, ngụ thôn Làng Kha, xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa) đã tới Công an xã Thanh Phong trình báo việc bị kẻ gian trộm trâu, xẻ thịt mang bán.

Theo anh Thực, ngày 6-2, gia đình anh thả 10 con trâu tại khu vực đồi núi cách nhà khoảng 3 km, tối không đưa về nhà. Khoảng 7 giờ ngày 7-2, khi vào kiểm tra đàn trâu, anh Thực phát hiện 1 con nghé đã bị xẻ thịt, tại hiện trường chỉ còn lại phần đầu và nội tạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ sau 4 giờ truy xét, đến khoảng 12 giờ cùng ngày 7-2, Công an xã Thanh Phong đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Lương Văn Hoàng (SN 1986, ngụ thôn Làng Xằm) và Hà Văn Chí (SN 2003, ngụ thôn Đoàn Trung, cùng xã Thanh Phong).

Con trâu bị xẻ thịt bỏ lại phần đầu và nội tạng ở bìa rừng

Qua đấu tranh, bước đầu 2 thanh niên khai nhận do không có tiền tiêu xài dịp Tết nên đã bàn bạc rủ nhau lên núi bắt trộm trâu đem xẻ thịt bán lấy tiền. Rạng sáng ngày 7-2, Hoàng và Chí mang theo dao và các dụng cụ mổ trâu, lén lút lên khu vực đồi núi nơi người dân thường thả rông gia súc.

Khi lên khu vực đồi gia đình anh Thực thả trâu, 2 thanh niên đã bắt 1 con nghé nặng khoảng 80 kg, xẻ thịt tại chỗ lấy phần thịt, bỏ lại đầu và nội tạng tại hiện trường. Số thịt trâu sau đó được các đối tượng mang sang địa bàn xã Như Xuân để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua xác minh, Công an xã Thanh Phong xác định Lương Văn Hoàng đã có 1 tiền án, 2 tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản". Hà Văn Chí từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2021, mới trở về địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Thanh Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.