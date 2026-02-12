Cơ quan Thuế hướng dẫn chi tiết cách đăng ký Người phụ thuộc trên eTax Mobile

Thuế cơ sở 2 tỉnh An Giang vừa có hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên eTax Mobile.

Theo đó, người nộp thuế thu nhập cá nhân hiện có thể đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh hoàn toàn trực tuyến thông qua ứng dụng eTax Mobile chỉ trong vài phút. Dưới đây là các bước thực hiện chi tiết:

Bước 1: Đăng nhập và chọn mục "Đăng ký thuế"

Sau khi đăng nhập ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại:

Tại màn hình chính, chọn "Đăng ký thuế" trong phần Danh sách nhóm dịch vụ. Tiếp tục chọn "Kê khai hồ sơ đăng ký thuế".

Bước 2: Chọn đúng thủ tục hành chính

Kéo xuống cuối danh sách thủ tục và chọn: Mã TTHC: 1.008499

Tên thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Sau đó nhấn "Nộp hồ sơ".

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo về giấy tờ cần chuẩn bị trước khi nộp hồ sơ. Trường hợp người phụ thuộc: có quốc tịch nước ngoài; hoặc là người Việt Nam sống ở nước ngoài không có số định danh cá nhân, cần chuẩn bị Hộ chiếu để đính kèm. Lưu ý: File đính kèm định dạng PDF hoặc ảnh (jpeg, jpg, png). Dung lượng tối đa không quá 2MB.

Nhấn "Đồng ý" để tiếp tục.

Bước 3: Lựa chọn hình thức đăng ký

Tại Mẫu 20-ĐK-TCT, người nộp thuế lựa chọn: "Đăng ký thuế" nếu người phụ thuộc chưa có mã số thuế. Hoặc "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" nếu đã được cấp mã số thuế.

Tiếp theo: Chọn cơ quan thuế theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú. Chọn Tỉnh/Thành phố. Chọn Xã/Phường/Đặc khu. Hệ thống sẽ tự động hiển thị cơ quan thuế quản lý tương ứng.

Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin người phụ thuộc

Điền chính xác các thông tin bắt buộc: Họ và tên người phụ thuộc; Ngày tháng năm sinh; Quốc tịch; Số định danh cá nhân; Quan hệ với người nộp thuế (ví dụ: Con); Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ (tháng/năm) – áp dụng khi đăng ký mới Thời điểm kết thúc tính giảm trừ (tháng/năm) – áp dụng khi cắt giảm

Nhập mã xác nhận (captcha) theo yêu cầu của hệ thống.

Sau khi hoàn tất, nhấn "Thêm mới" để lưu thông tin người phụ thuộc.





Một số lưu ý quan trọng:

Trường hợp đăng ký mới: bắt buộc nhập thời điểm bắt đầu tính giảm trừ.

Trường hợp chấm dứt giảm trừ: cần nhập thời điểm kết thúc. Kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi hồ sơ để tránh phải điều chỉnh hoặc bổ sung. Hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến ở mức độ toàn trình.

Việc đăng ký người phụ thuộc qua eTax Mobile giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, không cần đến trực tiếp cơ quan thuế và có thể thực hiện ngay trên điện thoại di động.