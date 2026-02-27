Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả Đoàn Huyền

Cơ sở sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: QLTT.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), mới đây, từ hồ sơ vụ việc do Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động) thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên chuyển giao, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1970) và Nguyễn Văn Trường (SN 1995), cùng trú tại thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 27- 30/1/2026, Nguyễn Văn Trường cùng với bà Nguyễn Thị Huyền – chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Đoàn Huyền – đã sử dụng hàn the (tên khoa học là Natri tetraborat), là chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế, để sản xuất hàng loạt sản phẩm giò, chả nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số lượng thực phẩm được xác định gồm 750 chiếc giò lợn (1kg/chiếc), 720 túi xúc xích (500g/túi), 130 túi chả sụn (500g/túi), 30 chiếc giò gà (1kg/chiếc), 1.420 chiếc giò lá (giò bò), cùng 150kg giò sống (thịt lợn xay), với tổng giá trị khoảng 178,63 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa được sản xuất với mục đích bán cho người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 30/01/2026, qua trao đổi thông tin trinh sát giữa lực lượng chức năng và quá trình nắm địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 9 đã phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Hoàn Long và Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giò chả của bà Huyền tại chợ Đông Tảo, thôn Đông Kim.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang kinh doanh giò chả, xúc xích các loại với tổng khối lượng thành phẩm lên tới 1.285kg, cùng nhiều nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, máy móc và công cụ phục vụ sản xuất. Kết quả test nhanh 12 mẫu thành phẩm và nguyên liệu cho thấy 6 mẫu nghi ngờ dương tính với hàn the, gồm giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống. Để bảo đảm căn cứ pháp lý xử lý, đoàn kiểm tra đã lấy 8 mẫu gửi kiểm nghiệm chuyên sâu.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huyền thừa nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do cơ sở tự mua nguyên liệu, phụ gia về sản xuất, chế biến và đóng gói để bán ra thị trường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Toàn bộ số hàng hóa thành phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, máy móc và công cụ liên quan đã bị lập biên bản tạm giữ, niêm phong và bảo quản để phục vụ công tác điều tra. Ngày 2/2/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 12/2/2026, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chính thức được ban hành.

Lực lượng Quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm giò, chả tại các cơ sở uy tín, có đăng ký kinh doanh, công bố sản phẩm và nhãn mác rõ ràng; tuyệt đối không sử dụng thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, việc tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng phụ gia đúng danh mục, bảo đảm điều kiện vệ sinh và truy xuất nguồn gốc không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín lâu dài của chính doanh nghiệp.