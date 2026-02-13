Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ cơ sở làm giò, chả Lê Đức Chinh

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Đức Chinh, sinh năm 1967, trú tại thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trước đó, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất giò, chả của ông Lê Đức Chinh phát hiện, thu giữ 256 kg giò, chả, giăm bông đều chứa chất hàn the.

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Lê Đức Chinh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo điều tra, cơ sở của Lê Đức Chinh sản xuất 256 kg giò, chả, giăm bông với tổng trị giá hơn 37 triệu đồng.

Trong quá trình sản xuất giò, chả, giăm bông, Chinh đã sử dụng hóa chất (hàn the) để cho vào nhằm mục đích giảm giá thành sản xuất (do hàn the rẻ hơn các phụ gia khác) và làm tăng độ giòn, dai, tăng thời gian bảo quản sản phẩm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.