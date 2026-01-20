Việc một cơ sở giò chả nằm giữa khu phố cổ Hà Nội bị phát hiện sử dụng hàn the – chất cấm trong chế biến thực phẩm - suốt nhiều năm đã gây rúng động dư luận. Trước đó, ngày 18/1, Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giò chả Yến Hiền tại số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cảnh tượng khó tin tại cơ sở giò chả ở phố cổ Hà Nội sau khi bị phát hiện dùng chất cấm, tuồn ra thị trường 300 tấn suốt 3 năm

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất 3 tạ giò chả có chứa hàn the. Đây là loại phụ gia bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Tại cơ quan điều tra, bà Yến khai nhận đã sử dụng hàn the vào quá trình chế biến từ năm 2022 nhằm mục đích làm giòn và kéo dài thời gian bảo quản, chống mốc, ôi thiu cho thực phẩm.

Đáng chú ý, từ khi hoạt động đến nay, cơ sở này đã tung ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả chứa hàn the. Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 3 kg hàn the nguyên chất và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dù lực lượng chức năng đã bắt quả tang hành vi vi phạm và thu giữ tang vật, nhưng hoạt động mua bán tại cửa hàng này vẫn diễn ra bình thường, đặt ra nhiều câu hỏi về ý thức tuân thủ pháp luật cũng như nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Sáng 20/1, theo ghi nhận của chúng tôi, cơ sở giò chả Yến Hiền tại số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật vẫn mở cửa kinh doanh như thường lệ. Phía trước cửa hàng, các khay giò chả được bày biện ngay ngắn, nhân viên liên tục cắt, đóng gói sản phẩm để phục vụ khách.

Lượng người ra vào mua bán khá đông, không khí buôn bán diễn ra tấp nập, gần như không có dấu hiệu cho thấy cơ sở này vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm liên quan đến việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm.

Nhân viên tại cửa hàng cho biết họ không nắm được thông tin về quy trình chế biến sản phẩm, đồng thời khẳng định không biết việc cơ sở từng bị lực lượng chức năng kiểm tra trước đó.

Nhân viên cửa hàng vẫn tất bật thái chả, đóng gói sản phẩm để giao cho khách ngay trong sáng, hoạt động mua bán diễn ra liên tục, gần như không bị gián đoạn.

Nhân viên tại cửa hàng cho biết họ không biết gì về chế biến cũng như việc lực lượng chức năng đến kiểm tra

Hàn the là một loại muối ở dạng tinh thể màu trắng, không mùi, không vị, ít tan trong nước nguội nhưng tan nhiều trong nước nóng, có khả năng diệt khuẩn và nấm.

Nhờ vào các đặc tính trên, hàn the được sử dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa, chất làm mềm nước, chất khử trùng và thuốc trừ sâu. Ngoài ra nó cũng được sử dụng làm men thủy tinh, men gốm, thủy tinh và làm cứng, đồ gốm sứ.

Bên cạnh đó, hàn the là một chất tạo kết cấu, có tính chất sát khuẩn nhẹ, hạn chế quá trình lên men, chống nấm mốc, tăng độ dẻo dai cho một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thịt, cá...

Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, hàn the có khả năng gây ngộ độc mạn tính nếu sử dụng với hàm lượng thấp trong thời gian dài, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ em.

Thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa chất này có thể dẫn đến những rối loạn tiêu hóa, hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng, gây tổn hại đến gan, thận và não bộ.

Ngộ độc cấp tính cũng có thể xảy ra sau 6-8 giờ tiêu thụ hàn the với liều lượng khoảng 5 gam trở lên, với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, xuất huyết đường tiêu hóa; đau đầu, hôn mê, co giật; mạch đập nhanh, trường hợp nặng sẽ tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, sốc; xuất hiện ban đỏ trên da, có thể có ở lòng bàn tay, mông, miệng, họng đỏ.