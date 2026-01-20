Người phụ nữ Ninh Bình ra ngân hàng Agribank rút tiết kiệm gần nửa tỷ đồng, nhân viên không đồng ý chỉ vì một lý do

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an Ninh Bình, vào ngày 19/1/2026, Công an xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giúp bà Ninh Thị L, sinh năm 1954, trú tại thôn Ninh Xá Hạ, xã Vũ Dương không bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 470 triệu đồng.

Trước đó, bà L nhận được lời mời kết bạn từ một số điện thoại lạ qua ứng dụng Zalo. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo về việc bà L có liên quan đến một vụ án lừa đảo rửa tiền qua mạng và yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản để chuyển cho đối tượng phục vụ công tác điều tra. Đối tượng còn đe dọa sẽ bắt giữ nếu bà không chuyển tiền vào tài khoản mà người này cung cấp.

Cơ quan chức năng trao lại số tiền cho bà L định chuyển cho đối tượng lừa đảo. Nguồn: Cổng TTĐT Công an Ninh Bình

Bị đối tượng liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực tâm lý, khoảng 13 giờ, ngày 19/1, bà L đã đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Ý Yên, phòng giao dịch làng nghề Yên Ninh để làm thủ tục rút số tiền 470 triệu đồng chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà L có biểu hiện tâm lý bất an, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại, nhân viên ngân hàng đã kịp thời thông báo cho Công an xã Vũ Dương để xác minh, làm rõ trước khi thực hiện giao dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vũ Dương đã nhanh chóng cử cán bộ tới phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Ý Yên kiểm tra, xác minh, làm rõ, kịp thời ngăn chặn việc bà L chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Sau khi nhận lại số tiền 470 triệu đồng từ cơ quan chức năng, gia đình và bà Ninh Thị L rất xúc động, viết thư cảm ơn Công an xã Vũ Dương và Ngân hàng Agribank chi nhánh Ý Yên đã kịp thời phối hợp xác minh, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành động lừa đảo của đối tượng xấu, giúp bà L và gia đình tránh bị thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.