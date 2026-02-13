Biển người “chôn chân” trên phố thời trang Phạm Ngọc Thạch ngày làm việc cuối cùng trước Tết

Tuyến phố vốn được ví như một “trung tâm thương mại” khi tập trung dày đặc các thương hiệu thời trang, cửa hàng phụ kiện, mỹ phẩm… Những ngày cận Tết, hàng loạt cửa hàng treo biển giảm giá, xả kho cuối năm, thu hút lượng lớn người dân đổ về mua sắm.

Ảnh: Như Hoàn

Dòng người chen chúc trên con phố (Ảnh: Như Hoàn)

Nhân viên bảo vệ tại các cửa hàng quần áo cũng hoạt động hết công xuất

Rất nhiều xe đỗ gần như kín vỉa hè, thậm chí đỗ xuống lòng đường gây ùn tắc

Những chương trình khuyến mãi thu hút nhiều người dịp cuối năm

Clip: Mua sắm kín đường trên phố Phạm Ngọc Thạch

Theo ghi nhận, lực lượng bảo vệ, trông xe và nhân viên cửa hàng phải liên tục nhắc nhở, hướng dẫn khách sắp xếp phương tiện gọn gàng nhằm hạn chế ách tắc và đảm bảo an toàn cho người mua sắm.

Chị Thu Hà, cho biết: "Chiều 26 Tết tôi tranh thủ đi mua thêm quần áo cho các con. Dù khá đông nhưng thời điểm này hàng hóa phong phú, nhiều cửa hàng giảm giá nên tôi vẫn cố gắng đi sắm cho đầy đủ."

Trong khi đó, anh H chia sẻ: "Những ngày cuối năm nhiều cửa hàng giảm giá rất sâu nên tôi tranh thủ đi mua. Dù đông và hơi bất tiện khi gửi xe hay di chuyển, nhưng đây là thời điểm dễ mua được đồ với giá tốt nên tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đi sắm."

Tình trạng đông đúc, quá tải giao thông tại các tuyến phố mua sắm cận Tết là điều thường xuyên diễn ra vào thời điểm cận tết. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lựa chọn trực tiếp đến cửa hàng để tận dụng các chương trình khuyến mãi lớn.