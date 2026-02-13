Người dân ăn Tết ở Hà Nội được hưởng đặc quyền sau

Tết Bính Ngọ năm nay, người dân Thủ đô và du khách ở lại Hà Nội đón xuân sẽ nhận được một “món quà” đặc biệt: miễn phí vé xe buýt và tàu điện trong nhiều ngày cao điểm. Thông tin này được nhiều cơ quan báo chí đăng tải, tạo sự quan tâm lớn trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm thường tăng cao.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Hà Nội sẽ miễn phí vé đối với hệ thống xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thời gian áp dụng từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết. Chính sách này nhằm hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn, đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc và áp lực giao thông trong những ngày đầu xuân.

Ảnh minh họa

Miễn phí metro, xe buýt nhiều ngày cao điểm

Trong thời gian trên, toàn bộ hành khách sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí vé lượt. Với hệ thống đường sắt đô thị, 2 tuyến được áp dụng chính sách này gồm Tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội.

Đây là hai tuyến metro đang khai thác chính thức tại Hà Nội, kết nối nhiều khu vực đông dân cư với trung tâm thành phố. Hành khách khi đi buýt sẽ được phát vé lượt 0 đồng như thông thường nhưng không phải trả tiền. Với metro, người dân có thể nhận vé miễn phí tại quầy hoặc thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị vận hành.

Đáng chú ý, những người đang sử dụng vé tháng hoặc thẻ ưu tiên vẫn xuất trình thẻ theo quy định như bình thường. Lịch trình hoạt động trong dịp Tết sẽ có điều chỉnh phù hợp từng ngày, đặc biệt là đêm Giao thừa và mùng 1, nhằm phục vụ nhu cầu đi lễ, du xuân.

Ảnh minh họa

Gợi ý du xuân bằng phương tiện công cộng

Việc miễn phí vé mở ra cơ hội để nhiều gia đình lựa chọn metro, buýt thay vì sử dụng xe cá nhân. Thay vì lo tìm chỗ gửi xe hay kẹt xe quanh các điểm lễ nổi tiếng, người dân có thể chủ động di chuyển bằng giao thông công cộng.

Từ các ga của tuyến Cát Linh – Hà Đông hoặc Nhổn – Ga Hà Nội, hành khách có thể kết nối buýt trung chuyển để đến khu vực Hồ Gươm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay các điểm du xuân quanh trung tâm. Với những ai muốn đi lễ đầu năm tại khu vực Hồ Tây, các tuyến buýt chạy qua Chùa Trấn Quốc và Phủ Tây Hồ cũng là lựa chọn thuận tiện.

Chính sách miễn phí trong nhiều ngày liên tiếp được đánh giá là bước đi thiết thực, giúp giảm chi phí đi lại cho người dân ở lại Thủ đô ăn Tết, đồng thời tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên theo dõi trước giờ chạy, đến sớm hơn giờ cao điểm và chấp hành hướng dẫn tại bến, ga để hành trình đầu xuân diễn ra an toàn, văn minh.

Với những ai không về quê mà chọn đón Tết tại Hà Nội, đây có thể xem là một tin vui đáng chú ý. Một chuyến du xuân bằng metro, buýt miễn phí, thong thả ngắm phố phường ngày đầu năm – đôi khi lại là cách bắt đầu năm mới nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.