VietinBank trên hành trình vươn mình ra biển lớn: Nội lực tăng trưởng gắn liền trách nhiệm phát triển bền vững

Với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực, VietinBank đang từng bước khẳng định vị thế khi song song thúc đẩy tăng trưởng và kiên định mục tiêu đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong tiến trình phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Những nỗ lực này cũng giúp VietinBank được vinh danh trong Top 15 doanh nghiệp ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025, nơi tôn vinh các doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng gắn với giá trị bền vững.

Không chỉ cung cấp dịch vụ, mà xây dựng sự đồng hành và niềm tin

Vai trò của ngân hàng ngày nay đã vượt ra khỏi việc cung cấp các sản phẩm tài chính đơn lẻ. Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và kinh doanh thay đổi nhanh chóng, khách hàng kỳ vọng ngân hàng trở thành đối tác tài chính có thể đồng hành lâu dài trong hành trình phát triển của mình.

Với chiến lược bán lẻ được đẩy mạnh trong những năm gần đây, VietinBank từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính số hướng đến sự thuận tiện, minh bạch và an toàn cho từng nhóm khách hàng, từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp nhỏ.

VietinBank đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tài chính số, hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh

Các chương trình hỗ trợ tiểu thương, kết nối ngân hàng - khách hàng - cơ quan quản lý, cùng các giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền và đầu tư trên nền tảng số giúp nhiều hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống thuận tiện hơn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh số hóa.

Song song đó, việc đẩy mạnh số hóa các hành trình tài chính, từ mở tài khoản, thanh toán đến vay vốn và đầu tư, giúp ngân hàng trở thành điểm chạm quen thuộc trong đời sống tài chính hằng ngày của người dân. Từ nơi thực hiện giao dịch, ngân hàng đang dần chuyển sang vai trò nền tảng hỗ trợ khách hàng đưa ra các quyết định tài chính phù hợp hơn trong từng giai đoạn cuộc sống.

Vươn mình bằng nội lực, tăng trưởng đi cùng trách nhiệm

Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn tăng trưởng nhanh để mở rộng thị phần, VietinBank kiên định với hướng đi thận trọng và bền vững hơn. Ngân hàng không chạy theo tăng trưởng nóng, thay vào đó tập trung củng cố nền tảng tài chính, tăng cường kiểm soát rủi ro và đa dạng hóa nguồn thu nhằm duy trì đà tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Đầu tư vào công nghệ và dữ liệu giúp VietinBank nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời cải thiện trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng

Hoạt động bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, song được phát triển song song với việc nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng nguồn thu ngoài lãi và tối ưu hiệu quả vận hành thông qua chuyển đổi số. Nhờ đó, kết quả kinh doanh được duy trì tích cực đồng thời tạo nền tảng vận hành vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo.

Việc đầu tư mạnh vào công nghệ và dữ liệu cũng góp phần giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, đồng thời giảm chi phí xã hội và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống. Tăng trưởng vì thế không chỉ được đo bằng quy mô mở rộng, mà còn thể hiện ở đóng góp vào mục tiêu tài chính toàn diện, minh bạch hóa giao dịch và hỗ trợ sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Trên hành trình hướng tới những chuẩn mực cao hơn, VietinBank theo đuổi mục tiêu tăng trưởng dựa trên nền tảng nội lực vững chắc, đồng hành cùng một Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế bằng sự bền bỉ, đổi mới và khát vọng phát triển dài hạn.

Trong hành trình vươn mình ra “biển lớn”, VietinBank lựa chọn phát triển bán lẻ như một trụ cột chiến lược, với chuyển đổi số làm động lực cốt lõi. Thông qua việc đầu tư bài bản vào công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng, hoạt động bán lẻ của VietinBank từng bước chuyển dịch từ mô hình ngân hàng giao dịch sang ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm. Những nỗ lực bền bỉ này đã được thị trường ghi nhận bằng 14 giải thưởng trong nước và quốc tế trong năm 2025, trong đó có các danh hiệu uy tín về ngân hàng bán lẻ và ứng dụng ngân hàng số sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của VietinBank trong lĩnh vực bán lẻ.