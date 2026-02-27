Zeit Media và lời giải cho bài toán phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong chiến lược phát triển quốc gia. Trong tiến trình đó, yếu tố văn hóa được Đảng và Nhà nước xác định là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho sự phát triển bền vững. Tại đây, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu cấp thiết: Chuyển hóa các giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử thành nguồn lực kinh tế, góp phần định vị "quyền lực mềm" của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, để các chủ trương, chính sách vĩ mô thực sự đi vào đời sống và trở thành niềm tự hào trong cộng đồng, cần có sự tham gia của các đơn vị thực thi chuyên nghiệp. Lúc này, các đơn vị truyền thông và sáng tạo đóng vai trò là những nhân tố chiến lược quan trọng. Nhiệm vụ của họ là truyền tải các thông điệp chính trị, xã hội thành những sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa, dễ tiếp cận và phù hợp với thị hiếu công chúng hiện đại, từ đó tạo ra sự đồng thuận và niềm tin xã hội.

Zeit Media song hành cùng sự phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam

Nhận thức rõ bối cảnh và yêu cầu của thời đại, Zeit Media đã định vị chiến lược phát triển gắn liền với các mục tiêu văn hóa quốc gia. Việc được vinh danh tại hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025 là minh chứng cho năng lực và cam kết của doanh nghiệp trong việc kiến tạo những giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại.

Ông Lê Bá Nam Linh, thành viên Board of Directors Zeit Media, nhận định về trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn mới: "Trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay không dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng, mà còn là việc góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh quốc gia. Zeit Media xác định vai trò chủ động trong việc kể câu chuyện Việt Nam thông qua ngôn ngữ giải trí hiện đại, đảm bảo tính chuyên nghiệp và sức lan tỏa."

Đặt chất lượng chỉn chu, toàn diện và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu

Sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa mang đến nhiều cơ hội bứt phá, song cũng đi kèm những thách thức đặc thù của thời đại số. Khi tốc độ lan truyền thông tin và thị hiếu khán giả thay đổi liên tục, các đơn vị sản xuất thường xuyên phải đối mặt với áp lực cân bằng giữa hiệu quả lan tỏa và chiều sâu nội dung. Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp lúc này không chỉ là việc bắt kịp xu hướng, mà quan trọng hơn là giữ vững định hướng phát triển bền vững để các giá trị văn hóa cốt lõi không bị mờ nhạt trước những biến động của thị trường.

Thách thức là vậy, song, Zeit Media vẫn kiên định lựa chọn một lối đi khác biệt: Đặt chất lượng chỉn chu, toàn diện và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Ông Lê Bá Nam Linh cho biết, doanh nghiệp cần đồng hành chặt chẽ với chiến lược truyền thông quốc gia và báo chí, truyền tải những câu chuyện chân thực, có chiều sâu, tránh chạy theo xu hướng ngắn hạn. Điều này vừa giúp nâng cao chất lượng ngành công nghiệp giải trí, vừa góp phần xây dựng niềm tin xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh thêm, khi doanh nghiệp giải trí phát triển trên nền tảng các giá trị bền vững, minh bạch và sáng tạo có trách nhiệm, thì thành công của doanh nghiệp sẽ gắn liền và song hành với sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Dấu ấn sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội

2025 là năm chứng kiến những dấu ấn nổi bật của Zeit Media khi liên tiếp được giao trọng trách thực hiện chuỗi dự án truyền thông mang tầm vóc quốc gia và ý nghĩa lịch sử to lớn. Trong đó, triển lãm “95 năm Cờ Đảng Soi Đường” là một trong những hoạt động tiêu biểu, với không gian trưng bày được xây dựng trên cơ sở tổ chức ánh sáng và tư duy bố cục hiện đại, giúp người xem tiếp cận các giai đoạn lịch sử theo mạch dẫn rõ ràng.

Zeit Media cũng là đơn vị sáng tạo, thiết kế và dàn dựng tiết mục khai mạc sử thi dài 30 phút tại sự kiện Công ước Hà Nội (Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng), thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chương trình “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam” kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống CAND… Tại đây, các yếu tố công nghệ trình diễn và ngôn ngữ thị giác đương đại được vận dụng nhằm chuyển tải nội dung chính luận bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với công chúng hiện nay.

Không chỉ tổ chức những sự kiện quy mô lớn, Zeit Media còn khẳng định năng lực triển khai toàn diện qua các định dạng nội dung đòi hỏi độ khó và tính kiểm soát rủi ro cao. Dấu ấn này được thể hiện rõ nét qua show truyền hình thực tế đầu tiên về lực lượng công an "Chiến Sĩ Quả Cảm" và chiến dịch cộng đồng "Không Một Mình" hưởng ứng Công ước Hà Nội. Chuỗi hoạt động bền bỉ và chất lượng này là minh chứng đanh thép cho sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy sáng tạo và bản lĩnh tổ chức của doanh nghiệp, khẳng định cam kết kiến tạo những giá trị xã hội bền vững trong kỷ nguyên mới.

Khép lại một năm 2025 rực rỡ, Zeit Media sẵn sàng bước vào chặng đường mới với tâm thế chủ động và bản lĩnh hơn. Bên cạnh thị trường nội địa, doanh nghiệp cũng hướng tới trở thành cầu nối đưa văn hóa Việt Nam bước ra thế giới bằng ngôn ngữ giải trí đương đại, từ đó góp phần định vị vững chắc uy tín quốc gia trên bản đồ toàn cầu.