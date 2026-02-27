VietinBank khẳng định vị thế dẫn đầu mảng bán lẻ tại WeChoice Awards 2025

Bán lẻ - nội lực để “vươn mình ra biển lớn”

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đầy biến động của thị trường khi hành vi tiêu dùng dịch chuyển số hóa mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, “vươn mình ra biển lớn” không chỉ là câu chuyện tăng trưởng về số lượng, mà còn là thước đo về khả năng thích ứng và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp. Tại VietinBank, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng việc chuyển đổi toàn diện mảng bán lẻ: từ mô hình truyền thống sang hạ tầng tài chính số đa năng, đồng hành sát sao cùng hàng triệu khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh trên lộ trình hội nhập.

Số liệu thực tế đã minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược này: Năm 2025, kinh doanh bán lẻ tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của VietinBank với dư nợ bình quân tăng gần 26%, hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra. Nguồn vốn CASA duy trì đà tăng trưởng ổn định, đưa ngân hàng vào nhóm dẫn đầu khối Big4. Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi cải thiện mạnh mẽ, giúp mảng bán lẻ đóng góp tới 47% tổng thu nhập toàn hệ thống.

Song hành cùng các con số, VietinBank kiên định với triết lý “khách hàng là trung tâm”. Trước những thay đổi của môi trường pháp lý, ngân hàng đã triển khai chuỗi chương trình “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”, tổ chức các hội thảo kết nối hộ kinh doanh với cơ quan thuế. Sáng kiến này không chỉ giúp tiểu thương quản trị dòng tiền hiệu quả mà còn khẳng định vai trò của ngân hàng trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đồng thời, hệ sinh thái tài chính số không ngừng được mở rộng với các giải pháp chuyên biệt như VietQR, iShop, OTT Voice và điều tiền tự động. Những công nghệ này đã biến các giao dịch tài chính trở nên đơn giản, an toàn, đưa thương hiệu VietinBank hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sống hằng ngày của khách hàng.

Chuyển đổi số và dữ liệu, động lực giúp VietinBank vươn xa

Chuyển đổi số tiếp tục là trụ cột chiến lược của mảng bán lẻ VietinBank. Riêng năm 2025, ngân hàng triển khai hơn 16 cụm sáng kiến chuyển đổi số với gần 160 tính năng mới, nâng tổng số tính năng trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile lên gần 500.

Các hành trình tài chính cốt lõi được số hóa toàn trình, từ mở tài khoản, phát hành thẻ, gửi tiết kiệm đến vay vốn và quản lý tài chính cá nhân. Hiện 76% khách hàng giao dịch trên kênh số và 71% sản phẩm được khai thác qua kênh số, cho thấy chuyển đổi số đã thực sự thay đổi hành vi và trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, hành trình tín dụng số ghi nhận bước tiến lớn khi tỷ lệ giải ngân online đạt 78,5% trong năm và lên tới 89,3% trong quý IV/2025. Quy trình ký số và giải ngân tức thì giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, đồng thời tiết giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch.

Không dừng lại ở số hóa, VietinBank còn hướng tới siêu cá nhân hóa dựa trên dữ liệu lớn và công nghệ AI. Cuối năm 2025, ngân hàng ra mắt nền tảng V-Wealth, hỗ trợ khách hàng xác định khẩu vị rủi ro và tiếp cận các gợi ý đầu tư phù hợp. Chỉ trong thời gian ngắn, nền tảng đã ghi nhận gần 140.000 lượt truy cập và hơn 1.400 khách hàng mở mới, liên kết tài khoản đầu tư.

Những nỗ lực này giúp VietinBank nhận 14 giải thưởng trong nước và quốc tế trong năm 2025, trong khi chỉ số NPS đạt trên 71% và mức độ hài lòng CSAT trên kênh số vượt 95%, phản ánh niềm tin bền vững của khách hàng.

Hành trình của VietinBank hôm nay không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng giá trị tạo ra cho cộng đồng, góp phần giúp mỗi cá nhân và hộ kinh doanh tự tin vươn xa hơn trong kỷ nguyên số.

Trong hành trình vươn mình ra “biển lớn”, VietinBank lựa chọn phát triển bán lẻ như một trụ cột chiến lược, với chuyển đổi số làm động lực cốt lõi. Thông qua việc đầu tư bài bản vào công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng, hoạt động bán lẻ của VietinBank từng bước chuyển dịch từ mô hình ngân hàng giao dịch sang ngân hàng số lấy khách hàng làm trung tâm. Những nỗ lực bền bỉ này đã được thị trường ghi nhận bằng 14 giải thưởng trong nước và quốc tế trong năm 2025, trong đó có các danh hiệu uy tín về ngân hàng bán lẻ và ứng dụng ngân hàng số sáng tạo, khẳng định vai trò tiên phong của VietinBank trong lĩnh vực bán lẻ.