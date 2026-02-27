Từ 15.3: Một thủ tục liên quan CMND chính thức bị khai tử

Nghị định 58/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước có hiệu lực từ 15.3.

Theo đó, Khoản 7 Điều 5 Nghị định này đã sửa đổi Điều 12 Nghị định 70/2024 về xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân.

Theo đó, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Ảnh minh họa

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.

Như vậy, từ 15.3, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy không chỉ được mã hóa trong mã QR mà còn được tích hợp trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Bên cạnh đó, Nghị định 58/2026/NĐ-CP còn nêu rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy thông qua:

+ Quét mã QR trên thẻ;

+ Khai thác trong bộ phận lưu trữ của thẻ;

+ Khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 58/2026 còn sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 20 Nghị định 70/2024 về trình tự, thủ tục tích hợp thông tin vào thẻ căn cước đối với trường hợp người dưới 6 tuổi đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, công dân đề nghị cấp lại thẻ căn cước khi bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Theo đó, công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi lựa chọn thông tin cần tích hợp gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước;

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin đề nghị tích hợp thông qua Cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện tích hợp đối với các thông tin xác thực thành công;

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thông báo kết quả tích hợp thông tin khi trả thẻ căn cước cho công dân;

Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi thực hiện thanh toán lệ phí tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước và phí dịch vụ chuyển phát theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.