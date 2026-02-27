Cận cảnh cuộc trao đổi với hai người lạ, sau hơn 1 phút nữ chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu

Mạng xã hội hiện đang chia sẻ đoạn camera an ninh ghi lại tình huống nữ chủ tiệm tạp hóa ở chợ Hòa An (xã Krông Pắk, Đắk Lắk) bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với người phụ nữ lạ mặt.

Nhiều dân mạng nghi nữ chủ tiệm đã bị người lạ mặt xịt thuốc mê. Thậm chí, trên một số diễn đàn còn chia sẻ ảnh của 2 người lạ xuất hiện trong clip để đưa ra lời cảnh báo.

Bài đăng gây chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin ban đầu thì vào trưa 25/2, chị C. (23 tuổi, kinh doanh tạp hóa) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk) thì có một người phụ nữ lạ bịt kín mặt bước vào tiệm và có hỏi về đồ đạc. Sau đó, người này giơ điện thoại cho chị xem, đồng thời một phụ nữ khác cũng tiến sát vào chỗ của chị C.

Người phụ nữ giơ điện thoại cho chị C. xem (Ảnh cắt từ clip)

Nhận thấy, hai người này có những dấu hiệu bất thường, nên chị C. đã lớn tiếng quát "đi ra, đi ra ngay". Cùng lúc đó, mẹ chị C. cũng đi từ bên trong ra thì 2 phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng, ra phía ngoài chợ rồi lên xe máy di chuyển đi nơi khác.

Khi hai phụ nữ này rời khỏi quầy, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ. Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, mọi thứ diễn ra trong hơn 1 phút. Khi tỉnh lại, chị C. kiểm tra tài sản chưa phát hiện việc bị lấy cắp.

Hôm nay (27/2), Tiền Phong thông tin, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận báo cáo ban đầu từ Công an xã Krông Pắc về vụ việc chủ tiệm tạp hóa nghi bị xịt thuốc mê khi đang bán hàng, gây xôn xao dư luận.

Danh tính 2 người phụ nữ cùng nguyên nhân dẫn đến việc chị C. ngất xỉu hiện đang được cơ quan công an xác minh. Chưa có thông tin cụ thể về nghi vấn bị xịt thuốc mê.