Lời khai của người chồng dùng dây điện sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả

Ngày 25/2, Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Lê Văn Thương (SN 1973, trú xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xử lý về hành vi giết người.

Đối tượng Lê Văn Thương tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (Tp.HCM).

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, lực lượng công an phường đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê. Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.

Số dây điện vật chứng trong căn phòng trọ.

Ban đầu, ông Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ. Sau đó ông ta tạo hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội của mình.