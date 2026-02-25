Cảnh cụ bà cô độc trong căn nhà rộng sau Tết khiến dân mạng rưng rưng

Clip cụ bà ngồi đơn côi ngày Tết khiến dân mạng không khỏi chạnh lòng. (Nguồn: @2030ratruong)

Đoạn clip đang được lan tỏa trên mạng xã hội TikTok ghi lại hai khung cảnh trái ngược nhau: Những ngày Tết, con cháu đầy nhà, ngồi kín 3 - 4 mâm cỗ, khung cảnh náo nhiệt. Thế nhưng đến mùng 5 Tết, vẫn không gian đó, cụ bà ngồi thui thủi một mình, căn phòng trở nên rộng thênh thang, vắng lặng vì con cháu đã rời đi .

Người đăng tải ghi chú thích: "Thì ra, cái giá cho sự trưởng thành của chúng ta, đôi khi lại là nỗi cô đơn của người ở lại". Chỉ dài 43 giây, clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác, bình luận. Nhiều cư dân mạng cảm thấy buồn lòng khi chứng kiến sự cô đơn của người già sau Tết.

"Những ngày Tết ồn ào, náo nhiệt với 3 - 4 mâm cỗ đầy ắp tiếng cười nói của con cháu chẳng khác nào một giấc mơ đẹp. Thế nhưng mọi thứ lại tan đi quá nhanh khi mùng 5 đến"; "Đối với người trẻ, hết Tết là bắt đầu của một hành trình mới, một năm làm việc đầy hy vọng. Còn đối với người già, đó lại là khởi đầu của chuỗi ngày dài chờ đợi mòn mỏi".

"Có lẽ nỗi buồn lớn nhất của tuổi già không phải là sự thiếu thốn về vật chất mà chính là cảm giác cô đơn giữa chính căn nhà của mình sau khi con cháu rời đi"...

Mai Phương bình luận: " Ánh mắt thẫn thờ của cụ bà khi nhìn ra khoảng sân vắng là minh chứng rõ nhất cho việc niềm vui của người già đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, vui vẻ quây quần bên mâm cơm. Mỗi dịp thấy tất cả con cháu rời đi, chắc chắn lòng bà lại buồn lắm".

Huyền Trang chia sẻ: "Mong Tết đến thì lâu, còn đến rồi thì đi nhanh quá. Trong năm, nếu ai có điều kiện hãy về với bà nhiều hơn không chỉ chờ đến dịp Tết nữa. Nếu chúng ta chỉ coi Tết là dịp duy nhất để về, thì nỗi cô đơn của ông bà sẽ càng trở nên sâu sắc vì biết rằng phải đợi rất lâu nữa mới thấy cảnh đông vui".

Nhiều dân mạng xem clip lại nhớ đến ông bà của mình ở quê nhà.

Bên cạnh đó, không ít dân mạng chia sẻ về nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến người trẻ phải vội vã lên thành phố, xa gia đình. "Quê không giữ nổi xác/ Phố không giữ nổi hồn/ Phố, nơi đi sinh tồn/ Quê, chốn về an yên. Chúng ta buộc phải rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn, rời xa vòng tay của bà và những mâm cơm ấm cúng để đi tìm kiếm những cơ hội mới. May mắn với ai biết mình vẫn có nơi để về", Thanh Phong viết.

Bảo Quốc chia sẻ: "Quê hương với bóng dáng người bà thui thủi trong bếp lại là nơi duy nhất ta cảm thấy được là chính mình. Chúng ta cứ mãi là những kẻ lữ hành đi mượn đất khách để gửi thân, rồi lại mượn những ngày Tết ngắn ngủi để tìm lại hạnh phúc đã đánh rơi nơi phố thị".

Nhiều người sau khi xem clip cũng kể về nỗi lòng nhớ quê hương của mình. Hồng Vân chia sẻ: " Năm kia, ông mình mất. Năm sau thì bà mất. Năm nay, họ hàng cũng chẳng ai xum vầy khi không còn ông bà nữa. Mình bỗng chốc trở nên bơ vơ giữa khoảng trời kỷ niệm".

Thu Trang viết: " Năm nay, lần đầu tiên họ nội nhà tôi xum vầy đầy đủ sau 7 năm. Nhiều người đi học, đi làm ở nước ngoài vừa mới trở về. Đến khi hết Tết, tôi bước lên xe mà không khỏi bị lụy. Cuộc đời không biết bao lần lại được như vậy nữa".