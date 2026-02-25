Công an làm việc với tài khoản Facebook "Long Biker’s"

Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Tân Lợi đã mời làm việc đối với chủ tài khoản Facebook cá nhân “Long Biker’s”, đăng bình luận sai sự thật dưới bài viết trên trang Facebook “Công an xã Tân Lợi – tỉnh Đồng Nai” liên quan đến việc triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà.

Theo điều tra, Điểu H.L. (thường trú Tổ 5, ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai), sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Long Biker’s”, đã đăng bình luận sai sự thật dưới bài viết trên trang Facebook “Công an xã Tân Lợi – tỉnh Đồng Nai” liên quan đến việc triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà.

Bài đăng và bình luận sai sự thật trên không gian mạng mà Điểu H.L thực hiện

Nội dung bình luận mang tính xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng lực lượng Công an làm việc không minh bạch; qua đó xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng.

Công an đã mời Điểu H.L. tới làm việc và người này đã thừa nhận hành vi vi phạm; thừa nhận việc đăng tải bình luận với mục đích nói xấu, bịa đặt, vu khống lực lượng Công an trong quá trình đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm. Hiện công an đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo công an, thực tiễn cho thấy mạng xã hội không phải là “vùng trống pháp luật”. Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia môi trường số; bình luận có trách nhiệm, chia sẻ có kiểm chứng; góp ý đúng mực, mang tính xây dựng. Tuyệt đối không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm các cơ quan Nhà nước và lực lượng chức năng.

Cùng với đó là xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh là trách nhiệm chung của toàn xã hội; ý thức pháp luật của mỗi cá nhân chính là “lá chắn” quan trọng góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ môi trường số.