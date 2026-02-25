Vụ cô gái tử vong sau khi “truyền trắng” tại nhà: Nữ điều dưỡng đã tiêm thêm thuốc gì trước khi nạn nhân lịm dần?

Ngày 25/2, Công an phường Cát Lái cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân một người phụ nữ chết sau khi làm đẹp tại nhà bằng cách truyền chất làm trắng da ở chung cư trên địa bàn.

Theo thông tin trên Vietnamnet cho biết, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Cát Lái đã lấy lời khai đối với bà N.T.B.T. (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Ảnh minh họa

Bà T. là điều dưỡng thực hiện truyền chất làm trắng da vào cơ thể của chị Đ.N.H.P. (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Cát Lái. Sau đó, chị P. tử vong. Tại cơ quan công an, bà T. khai nhận đang làm việc tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa.

Báo Thanh niên dẫn lại lời khai của nữ điều dưỡng tên T. cho biết, khoảng 21h10 ngày 23/2, bà được chị P. thuê đến nhà riêng để tiêm thuốc truyền trắng da. Thuốc này được cho là do chị P. tự mua (chi tiết đang được làm rõ).

Sau khi tiêm xong, thanh toán chi phí thì nữ điều dưỡng lấy xe ra về. Đến khoảng 22h26 ngày 23/2, chị P. xuất hiện các triệu chứng lạnh run, lả người.

Lúc này, điều dưỡng T. đang chạy xe về nhà thì nhận được tin nhắn của nạn nhân nên đã quay trở lại căn hộ chung cư để kiểm tra.

Tại đây, nữ điều dưỡng tiếp tục tiêm cho nạn nhân một liều thuốc Adrenalin. Sau khi tiêm xong, nạn nhân bất tỉnh, nằm im, lịm dần. Thấy vậy, bà T. gọi cấp cứu, đưa chị P. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tại bệnh viện, khoảng 0 giờ ngày 24.2, các bác sĩ báo nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Vào tối ngày 24/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ tử vong đến Sở Y tế TP.HCM.