Sợ lộ chuyện nợ nần, nữ tạp vụ trường đại học ở Đắk Lắk dùng dao tấn công chủ nợ

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thụ lý, giải quyết vụ việc H Bliêk Êban (SN 1993, trú Buôn Sút M’grư, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi dùng dao tấn công anh N.C.T (SN 2002, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 7/2.

Theo điều tra ban đầu, anh T. là sinh viên Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, có quen biết với H Bliêk Êban - nhân viên tạp vụ tại trường. Trong thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 11/2025, anh T. nhiều lần cho H Bliêk vay tổng cộng 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

H Bliêk Êban tại Công an.

Hai bên từng lập thỏa thuận: nếu không trả nợ, H Bliêk sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ để trừ nợ. Tuy nhiên, sau đó người này không thực hiện cam kết. Khi anh T. liên tục yêu cầu thanh toán và cho biết sẽ làm việc với gia đình, H Bliêk lo sợ sự việc bị gia đình phát hiện nên nảy sinh ý định tấn công chủ nợ.

Khoảng 11h ngày 7/2, H Bliêk mang theo một con dao, nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu, phường Buôn Ma Thuột để nói chuyện nợ nần. Do địa điểm ban đầu hết phòng, cả hai di chuyển sang một nhà nghỉ khác trên cùng tuyến đường.

Tại đây, lợi dụng lúc vào phòng, H Bliêk dùng dao tấn công anh T. Tại phòng nghỉ, H Bliêk lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh T mở cửa phòng định ra ngoài. Khi anh T quay lại, H Bliêk bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát về phía vùng cổ và đầu của anh T.

Nhờ phản xạ tránh né, các nhát dao chỉ gây thương tích sượt ở vùng cổ và đầu. Khi H Bliêk tiếp tục tấn công, anh T đã chống trả, đẩy ngã đối tượng và tri hô, cùng mọi người khống chế, bàn giao cho cơ quan công an.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý H Bliêk Êban theo quy định.