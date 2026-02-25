'Chém' 1 triệu đồng cho cuốc xe 7km: Tài xế xe ôm xin lỗi du khách, trả lại tiền

Ngày 25/2, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được trình báo của bà Clarissa April (du khách quốc tịch Mỹ) phản ánh bị tài xế xe ôm chở vòng vèo qua một số tuyến phố và " chặt chém " giá cao, UBND phường chỉ đạo Công an phường phối hợp đơn vị chuyên môn vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, người lái xe ôm là ông Phạm Văn L. (SN 1964, thường trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Nữ du khách nhận lại tiền bị "chặt chém".

Tại trụ sở công an, ông L. khai nhận đón du khách tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tự ý chở đi ngoài lộ trình thỏa thuận và thu 1 triệu đồng. Tài xế này xin cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi du khách.

Bà Clarissa April nhận lại 800.000 đồng và mong muốn đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhở tài xế, tránh xảy ra trường hợp tương tự.

Công an phường Hoàn Kiếm tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử phạt tài xế Phạm Văn L. về hành vi trên.

Trước đó vào chiều 24/2, nữ du khách Mỹ rời Bảo tàng Dân tộc học (phường Nghĩa Đô). Điểm đến dự kiến của cô là một quán ăn trên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm). Quãng đường cho hành trình này khoảng 7km.

Lúc này, một người lái xe ôm truyền thống mời chào nữ du khách. Dù được thông báo trước về điểm đến cách đó khoảng 7km, nhưng tài xế xe ôm vẫn dừng tại nhiều địa điểm không có trong lịch trình, trong đó có phố cà phê đường tàu.

Khi gần tới nơi, tài xế đòi 1 triệu đồng. Nữ du khách vẫn chấp nhận trả tiền để tránh rắc rối.

Tối cùng ngày, nữ du khách cùng một người bạn đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc.