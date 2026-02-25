Công an Hà Nội vào cuộc xác minh vụ du khách Mỹ bị “chặt chém” 1 triệu đồng cho cuốc xe ôm 7km

Trao đổi với phóng viên vào trưa 25/2, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Công an phường Hoàn Kiếm đã tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại và đang tiến hành điều tra theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, khoảng 17h05 ngày 24/2, nữ du khách rời Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (phường Nghĩa Đô) để di chuyển tới một quán ăn trên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm). Khi vừa ra khỏi bảo tàng, cô được một người lái xe ôm truyền thống mời chào và đồng ý sử dụng dịch vụ sau khi đã trao đổi trước về điểm đến.

Bài đăng thu hút sự chú ý của nhiều người (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, tài xế không đi thẳng theo lộ trình dự kiến mà dừng lại tại một số địa điểm không có trong kế hoạch, trong đó có khu vực phố cà phê đường tàu. Sau khi kết thúc hành trình vào khoảng 17h50, tài xế yêu cầu nữ du khách trả số tiền 1 triệu đồng.

Dù cho rằng mức giá này cao so với quãng đường di chuyển, nữ du khách vẫn chấp nhận thanh toán để tránh phát sinh thêm rắc rối.

Tối cùng ngày, nữ du khách cùng một người bạn là công dân Việt Nam đã đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo sự việc.