Từ 1/3 hộ kinh doanh phải mở tài khoản đúng tên đăng ký: Cần lưu ý ra sao?

Từ ngày 1/3 tới đây, theo quy định tại Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh bắt buộc phải được mở và sử dụng đúng theo tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Quy định này được xem là một bước thay đổi quan trọng trong lộ trình minh bạch hóa dòng tiền và quản lý tài khoản thanh toán. Theo đó, việc sử dụng tài khoản cá nhân của chủ hộ để giao dịch thay cho tài khoản hộ kinh doanh sẽ không còn phù hợp với quy định pháp luật.

Có hai nhóm hộ kinh doanh bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ hoạt động kinh doanh, gồm: hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng mỗi năm và hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Như vậy, việc tách bạch giữa tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc thay vì linh hoạt như trước đây.

Trao đổi về quy định này trong chương trình Chào buổi sáng của VTV1, luật sư Trương Thanh Đức, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc giao dịch qua tài khoản giúp giảm rủi ro tiền mặt, hạn chế nhầm lẫn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Theo ông, chuyển khoản qua tài khoản đúng tên đăng ký giúp xác định rõ dòng tiền, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và nâng cao sự chuyên nghiệp khi làm việc với đối tác, cơ quan quản lý.

Về rủi ro, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng nếu không thực hiện đúng quy định, nguy cơ lớn nhất trước mắt là việc giao dịch có thể bị ách tắc. Trong trường hợp thông tin tài khoản không khớp với đăng ký hộ kinh doanh, ngân hàng có thể từ chối giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua bán, thanh toán.

Đối với những hộ kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thanh toán qua chuyển khoản mới được tính là chi phí hợp pháp khi quyết toán thuế. Nếu không thực hiện đúng, quyền lợi về thuế có thể không được bảo đảm.

Các hộ kinh doanh chưa có tài khoản riêng cần khẩn trương mở mới. Trường hợp đã mở nhưng thông tin chưa trùng khớp với Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cần điều chỉnh kịp thời. Sau khi hoàn tất việc mở hoặc cập nhật tài khoản, hộ kinh doanh cũng cần thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo tờ khai đăng ký thuế.

Theo khuyến nghị, việc chủ động thực hiện sớm không chỉ giúp tuân thủ quy định mà còn hạn chế rủi ro gián đoạn giao dịch, đặc biệt trong bối cảnh các giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trong hoạt động kinh doanh.