Cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Hiện trường vụ cháy tàu du lịch Signature QN-7269. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 17 giờ, ngày 27/2, tại khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch Signature mang biển kiểm soát QN-7269 xảy ra sự cố cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định. Tàu bị hư hỏng nặng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý, khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã đến động viên, hỗ trợ tối đa cho du khách.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.