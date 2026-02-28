“Em rể” giăng bẫy, lừa “chị vợ” tương lai 8,1 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2019, Nguyễn Bình Định quen biết và nảy sinh tình cảm với chị P.N.H. (SN 1989, ở Hải Phòng, là em gái chị P.T.Q.). Sau khi yêu nhau, chị H. đưa Nguyễn Bình Định về ra mắt gia đình tại Hải Phòng.

Tại đây, thấy chị Q. kinh doanh dịch vụ du lịch, gia đình có khu vực nuôi trồng thủy sản lớn tại TP Hải Phòng, Nguyễn Bình Định nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người phụ nữ này. Sau đó, Định nói với chị Q. về việc sẽ tiến tới hôn nhân với H., đồng thời muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình sau này. Sau đó, Định lấy lý do cần tiền để làm ăn, nhiều lần hỏi vay tiền của chị Q.

Ban đầu, Nguyễn Bình Định chỉ vay chị Q. số tiền từ 20-100 triệu đồng rồi trả đầy đủ, đúng hẹn nhằm tạo lòng tin với "chị vợ". Sau đó, bằng thủ đoạn gian dối, rủ chị Q. cùng tham gia đầu tư kinh doanh, đồng thời hứa hẹn giúp chị Q. xin được nguồn vốn ODA, Định đã chiếm đoạt của bị hại tổng số hơn 8,1 tỉ đồng.

Đầu tháng 6-2020, Định nói dối với chị Q. về việc Định đang góp vốn vào một công ty để mở trường mầm non tư thục tại Hà Tĩnh. Định rủ chị Q. góp tiền tham gia đầu tư cùng, lợi nhuận được hưởng theo tỉ lệ vốn góp vốn. Tin là thật, ngày 10-6-2020, chị Q. nhờ em trai đưa trực tiếp cho Định 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỉ đồng) để góp vốn.

Cũng trong khoảng thời gian này, Định biết chị Q. có ý định mua xe ô tô nên nói với chị Q để mình mua hộ xe, sẽ được giảm thuế. Tin tưởng Định, ngày 19-6-2020, chị Q. chuyển 850 triệu đồng cho Định. Đến ngày 24-6-2025, Định hỏi vay chị Q. 250 triệu đồng và được chị Q đồng ý, chuyển tiền.

Ngày 26-6-2020, Định tự soạn thảo Hợp đồng góp vốn ký ngày 26-6-2020 giữa Định và giám đốc doanh nghiệp để đầu tư hạng mục giáo dục, trong đó Định góp 7 tỉ đồng. Sau đó, Định chụp ảnh, gửi cho chị Q và nói Dự án xây dựng trường mầm non đang thiếu tiền đầu tư, Định sẽ chuyển 850 triệu đồng chị Q chuyển khoản để mua ô tô và 250 triệu đồng cho vay trước đó sang đầu tư dự án, khi nào rút được vốn về Định sẽ mua xe ô tô cho chị Q.

Thời gian sau, Định tiếp tục đưa ra lý do thiếu tiền đầu tư để thúc giục chị Q chuyển thêm tiền. Tin Định nên từ ngày 30-6 đến 9-7-2020, chị Q. chuyển khoản tổng số tiền 115 triệu đồng cho Định. Tổng số tiền chị Q. đã chuyển cho Định để đầu tư vào việc mở trường mần non tư thục là hơn 2,3 tỉ đồng.

Đến tháng 7-2020, Định nói dối chị Q. việc mình có mối quan hệ với các cơ quan chức năng ở trung ương và nước ngoài, có khả năng xin được nguồn vốn ODA của Chính phủ là 150 tỉ đồng để đầu tư vào khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Q, phát triển thành khu du lịch sinh thái kết hợp khu nuôi trồng thủy sản. Để xin được đầu tư số tiền trên, chị Q cần đưa tiền để Định lo đối ngoại, xin nguồn vốn về. Do tin tưởng Định, từ ngày 14 đến 28-7-2020, chị Q. đã chuyển hơn 3,1 tỉ đồng cho Định.

Bằng những thủ đoạn tương tự, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Định đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Q. là hơn 8,1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền nhận được, Định dùng chi tiêu cá nhân hết, mới chỉ khắc phục được 500 triệu đồng rồi cắt liên lạc, bỏ trốn.