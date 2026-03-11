Bé gái 3 tuổi ở Cà Mau tử vong, thi thể dưới sông

Chiều 11-3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé gái 3 tuổi tử vong.

Ngành chức năng phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm cháu T.

"UBND xã đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương để ổn định cuộc sống" – lãnh đạo xã Đất Mũi thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-3, cháu T.C.T. (SN 2023; ngụ xã Đất Mũi) ở nhà cùng người thân. Khoảng 10 phút sau, gia đình không thấy T. trong nhà, rào lưới chắn ngang cửa sau bị rớt xuống sông. Nghi T. bị rớt xuống sông nên gia đình tổ chức tìm kiếm

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Đất Mũi đã phân công lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng gia đình và người dân tìm kiếm T. Rạng sáng 11-3, thi thể cháu T. được phát hiện dưới sông, cách nhà khoảng 100 m.

Qua làm việc, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên ngành chức năng đã bàn giao thi thể T. cho người thân lo hậu sự.