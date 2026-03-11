Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 rơi vào ngày nào Dương lịch?

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 là ngày mấy Dương lịch?

Theo lịch năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào Chủ nhật ngày 26/4/2026 theo Dương lịch. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động tại Việt Nam được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Do ngày lễ năm 2026 trùng với Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4/2026. Như vậy, tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày liên tiếp từ 25/4 đến hết 27/4/2026.

Ngay sau đó là dịp lễ lớn tiếp theo gồm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Trong năm 2026, hai ngày này lần lượt rơi vào thứ Năm và thứ Sáu.

Ảnh minh họa

Đối với người lao động có lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 3/5/2026.

Do khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ khá gần nhau, nhiều người chỉ làm việc 2 ngày (28 và 29/4) sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để sắp xếp kế hoạch cá nhân, du lịch hoặc về quê thăm gia đình.

Tuy nhiên, cần lưu ý không có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cho biết lịch nghỉ lễ vẫn được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động hiện hành và chưa có phương án điều chỉnh mới.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày gì?

Giỗ Tổ Hùng Vương là quốc lễ quan trọng của Việt Nam, nhằm tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Theo truyền thuyết ‘Con Rồng cháu Tiên’, Kinh Dương Vương là tổ tiên của các vua Hùng. Con trai ông là Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm người con, được xem là tổ tiên của các tộc người Bách Việt.

Trải qua nhiều triều đại, việc thờ cúng các vua Hùng vẫn được duy trì. Tài liệu thời Hậu Lê cho biết các triều đình đều quản lý Đền Hùng và giao cho dân địa phương trông nom, hương khói. Đổi lại, người dân được miễn sưu thuế và một số nghĩa vụ lao dịch.

Đến thời vua Khải Định (triều Nguyễn), ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch được chính thức chọn làm ngày quốc lễ. Sau Cách mạng tháng Tám, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh cho công chức nghỉ ngày này để tham gia các hoạt động tưởng niệm tổ tiên.

Ngày nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành quốc lễ, người lao động được nghỉ một ngày theo quy định.

Ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng mà còn thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Ngày lễ mang ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử và nguồn cội dân tộc, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để các gia đình quây quần, cùng hướng về cội nguồn.

Năm 2012, UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ghi nhận giá trị văn hóa và tinh thần đặc biệt của tín ngưỡng này.

Trung tâm của các hoạt động lễ hội là Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), nơi được xem là đất Tổ linh thiêng của dân tộc. Hằng năm, hàng triệu người dân và du khách thập phương về đây dâng hương tưởng niệm. Các nghi lễ truyền thống như rước kiệu, dâng lễ vật, dâng hương được tổ chức trang nghiêm. Bên cạnh phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật dân gian, hội trại, trò chơi truyền thống.

Không chỉ tại Phú Thọ, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương còn được tổ chức ở nhiều địa phương trên cả nước với các hoạt động dâng hương, chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa cộng đồng.

Trong nhịp sống hiện đại, ngày lễ này vẫn giữ vai trò đặc biệt khi nhắc nhớ mỗi người Việt Nam về lịch sử dân tộc và truyền thống hướng về nguồn cội.