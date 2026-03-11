Cô gái trình báo mất đồng hồ Rolex hơn 270 triệu tại căn hộ chung cư, một nam thanh niên nhanh chóng bị mời làm việc

Ngày 11/3, Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) đang tạm giữ Hoàng Lê Gia Huy (SN 1997; thường trú phường Minh Phụng, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/3, chị P.N.A.T. (ngụ phường Tân Mỹ) đến Công an phường Tân Mỹ trình báo về việc phát hiện bị mất trộm tài sản.

Hoàng Lê Gia Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQCA

Theo trình báo, khoảng 15h45 ngày 9/3, chị P.N.A.T. cùng một người bạn (nam thanh niên) đi công việc về đến căn hộ của chị tại chung cư Scenic Valley, phường Tân Mỹ. Khi về đến căn hộ, chị vào phòng thay đồ và tháo 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex cùng 3 chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay để vào hộp trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, chị và người bạn cùng ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ. Đến khoảng 17h cùng ngày, người bạn ra về, còn chị ở lại căn hộ.

Đến khoảng 7h15 ngày 10/3, khi vào phòng thay đồ để lấy đồng hồ và nhẫn đeo đi làm, chị phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex đã bị mất, trong khi 3 chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp.

Tài sản bị mất gồm: 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, màu bạc, mặt màu hồng, mua vào tháng 6/2025 với giá 274.207.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến 16h cùng ngày, Công an phường Tân Mỹ đã mời Hoàng Lê Gia Huy về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Huy đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex của chị P.N.A.T..

Hiện Công an phường Tân Mỹ đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.