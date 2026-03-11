Công an tạm giữ gần 70 con chó trong vụ trộm gây bức xúc: Ai bị mất chó thời gian gần đây nhanh chóng đến nhận dạng

Ngày 10/3, Công an xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, cụ thể là trộm chó, đồng thời tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc được phát hiện tại nhà của đối tượng P.T.G., trú tại thôn Cư H Lâm, xã Quảng Phú.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã tạm giữ khoảng 70 con chó cùng nhiều phương tiện, dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi bắt trộm.

Công an xã Quảng Phú đang tạm giữ gần 70 con chó trong vụ trộm quy mô lớn

Công an xã Quảng Phú thông báo, những người dân trên địa bàn xã Quảng Phú và các khu vực lân cận bị mất chó trong thời gian gần đây có thể liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng và xác minh xem chó bị mất có nằm trong số tang vật đang được tạm giữ hay không, từ đó được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: số 146 đường Hùng Vương, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk. Người dân cũng có thể liên hệ qua số điện thoại 0917 286 161, gặp Thượng tá Lê Hồng Nhật, Trưởng Công an xã Quảng Phú.

Khi đến làm việc, cơ quan công an đề nghị người dân mang theo hình ảnh, thông tin hoặc các đặc điểm nhận dạng của chó bị mất để thuận tiện cho việc xác minh, đối chiếu.

Công an xã Quảng Phú cũng mong người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.