Nuôi loài gà có cái tên “đáng sợ”, anh nông dân thu hàng trăm triệu mỗi năm

Người nông dân được nhắc đến là anh Trần Văn Quý (43 tuổi), trú tại xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên ở xã Giai Lạc, anh Quý sau đó lựa chọn mảnh đất Chiêu Lưu để lập nghiệp.

Những ngày đầu lên vùng miền Tây xứ Nghệ, anh phải đối mặt với không ít khó khăn, mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, trong đó có nuôi gà bản địa theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, anh nhận thấy việc chăn nuôi nhỏ lẻ không mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong khi đầu ra lại bấp bênh.

Anh Quý nuôi nhiều loài gà có giá trị cao như: gà mặt quỷ, gà Hy Lạp, gà Mông cổ.

Không chấp nhận đi theo lối chăn nuôi cũ, năm 2018, anh Quý quyết định chuyển hướng sang sản xuất các giống gà quý có giá trị kinh tế cao. Nghĩ là làm, anh mạnh dạn vay mượn vốn để đầu tư xây dựng trang trại rộng khoảng 200m².

Để tìm được nguồn giống chất lượng, anh Quý lặn lội đến tỉnh Hà Giang mua giống gà H’Mông bản địa. Bên cạnh đó, anh còn đặt mua thêm các giống gà như gà mặt quỷ, gà Mông cổ và gà Hy Lạp từ Thái Lan. Mỗi giống gà đều có đặc điểm sinh trưởng, hình thái và giá trị kinh tế riêng, vì vậy anh đặc biệt tỉ mỉ trong khâu lựa chọn con giống. Để bảo đảm chất lượng, số gà giống này cũng được anh vận chuyển bằng đường hàng không.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, anh Quý còn đầu tư máy ấp trứng bán công nghiệp.

Thay vì chọn nuôi gà bán thương phẩm, người đàn ông chọn hướng đi mới, là tập trung xây dựng đàn gà bố mẹ chất lượng, hướng tới sản xuất con giống, cung ứng cho bà con trong vùng. Điều may mắn là những giống gà quý này lại phù hợp với khí hậu vùng cao ở Nghệ An. Ngoài ra, người đàn ông này cũng tìm hiểu thêm về kỹ thuật, tập tính của từng loài nên đã "thuần hóa" thành công những giống gà lạ này.

Đàn gà Mông Cổ của anh Quý.

"Những giống gà này ưa sạch sẽ, chuồng được thiết kế thông thoáng, sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm mùi, giữ vệ sinh và hạn chế dịch bệnh. Thức ăn của những giống gà này là cám gạo kết hợp ngô, thóc và phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương. Đây là những loại thức ăn chi phí thấp giúp tôi tăng thêm hiệu quả kinh tế", anh Quý chia sẻ thêm.

Theo anh Quý, gà Mông Cổ có nhiều điểm khác biệt so với giống gà bản địa. Nó có thân hình to khỏe, khung xương lớn, trọng lượng gà trống trưởng thành có thể đạt 3,5 - 5 kg. Đặc biệt, bộ lông dày giúp thích nghi tốt với khí hậu lạnh. Giống gà này được khách hàng ưa chuộng bởi kích thước lớn và giá trị thương phẩm cao.

Thức ăn của những giống gà này là cám gạo kết hợp ngô, thóc và phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương.

Gà Hy Lạp cũng có thân hình cao lớn, khung xương chắc khỏe, phù hợp nuôi theo hướng lấy thịt kết hợp khai thác trứng. Còn loài gà mặt quỷ có sắc đen toàn thân hiếm có, thậm chí chân, da và xương của nó là màu sẫm. Đây là giống gà được giới chơi gà cảnh và thị trường đặc sản săn tìm. Việc nuôi đa dạng giống giúp anh Quý phân tán rủi ro, chủ động nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu khách hàng ở nhiều phân khúc khác nhau.

Anh Quý có nguồn thu nhập ổn định từ việc bán con giống.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả kinh tế, người đàn ông này còn đầu tư máy ấp trứng bán công nghiệp. Những trứng chọn làm giống sẽ được chọn lọc kỹ lưỡng và theo dõi chặt nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình ấp.

Mỗi năm trang trại của anh cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con gà giống. Khách hàng chủ yếu là các hộ chăn nuôi ở địa phương và nhiều tỉnh phía Bắc. Sau khi trừ các chi phí, mô hình này mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Gà Mông cổ hơn 1 tháng tuổi được xuất bán với giá hàng trăm nghìn đồng/con.

Ông Lô Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết, mô hình chăn nuôi các giống đặc sản của anh Quý đã phát triển ổn định. Người đàn ông này đã thuê thêm diện tích đất để mở rộng quy mô, cung cấp con giống cho người dân trong và ngoài tỉnh. Đây là điển hình sản xuất biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tận dụng lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Mô hình đáng để bà con trong xã học tập, áp dụng, nhất là đối với các hộ có điều kiện về vốn, kỹ thuật và mong muốn chuyển đổi phương thức chăn nuôi theo hướng hàng hóa, giá trị cao.