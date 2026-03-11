Vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh: Công bố chất gây nổ

Theo đó, khoảng 7h30 phút ngày 27/2, tại phòng bệnh số E609, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ nổ.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Phường Nguyệt Hóa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường tại khu vực xảy ra vụ việc và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra. Sự việc xảy ra không có thiệt hại về người và tài sản.

Qua kết quả điều tra xác định, khoảng 22h40 ngày 26/2, N.T.N (SN 1994, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) đến Phòng E609 để thăm bạn thân là bệnh nhân L.M.L (SN 2001, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long).

Khi đến bệnh viện, N có mang theo túi giấy và để dưới gầm giường và ở lại nghỉ đêm tại phòng E609 cùng với L.

Đến khoảng 7h30 ngày 27/2, sau khi N đi ra ngoài thì bà P.T.G (mẹ ruột L) đến giường bệnh của L nằm thì thấy túi giấy của N đặt dưới gầm giường, nên bà G đã nhặt lên định mở ra xem thì vật bên trong phát nổ , làm bà G bị xây xát nhẹ ở tay và chân.

Ngày 2/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành trưng cầu giám định mẫu vật thu giữ tại hiện trường. Kết quả giám định có thành phần thuốc pháo, không tìm thấy thành phần thuốc nổ. Theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì mẫu gửi giám định không phải vật liệu nổ.

Căn cứ kết luận giám định nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Vụ việc đã chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.