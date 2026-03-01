Nổ trong phòng bệnh tại bệnh viện ở Vĩnh Long: Hé lộ bất thường từ hộp bánh người lạ mang vào thăm

Thông tin về vụ nổ xảy ra trong phòng bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) sáng 27/2 khiến một người bị thương đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/2, một người chưa rõ lai lịch đã vào phòng E 609 thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa Trà Vinh để thăm bệnh nhân L.M.L. (24 tuổi). Người này có cầm theo một hộp bánh, sau đó để dưới gầm giường của bệnh nhân rồi ra về.

Vụ nổ tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh nghi xuất phát từ hộp bánh do người lạ mang vào.

Lát sau, bà P.T.G. (47 tuổi, là mẹ của bệnh nhân L.) mở hộp bánh và thấy có hộp giấy trắng bên trong nên mở ra xem thì vật đó bất ngờ phát nổ. Nhân viên y tế cùng người nhà bệnh nhân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, không để lửa cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ nổ khiến bà G. bị xây xát nhẹ bàn tay trái và mu bàn chân trái.

Khoa Chấn thương chỉnh hình đã khẩn trương di dời toàn bộ bệnh nhân trong phòng xảy ra sự cố sang các phòng bệnh khác để tiếp tục theo dõi và điều trị, để đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho người bệnh.

Nắm bắt thông tin về vụ việc, Công an phường Nguyệt Hóa cùng các đơn vị chức năng đã đến hiện trường để lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nói trên.